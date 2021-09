Un tânăr dramaturg din Timișoara apelează la mila publicului. “Ca să faci teatru independent, trebuie să înveți să practici și cerșetoria…”

Un tanar dramaturg din Timisoara si-a socat prietenii, fanii, comunitatea din care face parte pe Facebook, cu un apel disperat. Andrei Ursu, cofondator si producator la Teatrul Basca, colaborator al catorva institutii de cultura din orasul de pe Bega, isi anunta publicul ca a ajuns la fundul sacului, ca mai are doar cativa lei in cont, desi mai multe texte de-ale sale au fost puse in scena si “ruleaza, momentan”, si cere sa fie ajutat sa treaca peste aceasta perioada grea.

Absolvent al Facultatii de Filologie, tanarul dramaturg Andrei Ursu se descrie ca un tip care spune povesti, face teatru si crede in bunul simt.

“Salut! Ma cheama Andrei, sint dramaturg contemporan. Mai am 7,52 RON in cont, dupa ce doar in anul acesta am scris 5 texte in proiecte care ruleaza momentan, in colaborare cu indivizi care au un salar lunar asigurat de la stat…

Adica bani lunari ca sa fie artisti si sa mai primeasca si onorariul din proiectele ce vor rula dupa textele scrise de mine. Cit despre mine?!

IBAN-u meu este: RO18INGB0000999911636707

Cine poate dona, multumesc, chiar nu este o gluma. Asa arata de fapt conditia dramaturgului roman contemporan… in Timisoara, daca esti timisorean… Ca romin sint si eu, vorba aia! Se pare ca in Ro, ca sa faci teatru independent trebuie sa inveti sa practici si cersetoria…

Multumesc. Sa aveti o zi faina! Cu mult mult mult soare!”, este mesajul de tip alerta postat pe Facebook, miercuri dimineata, 15 septembrie, de Andrei Ursu.

Un apel dramatic, care, in spatele discursurilor sforaitoare ale oficialitatilor locale, care impart banii prin Centrul de proiecte al Primarie Timisoara, dezvaluie conditia precara a artistului independent care, in ciuda tuturor neajunsurilor, continua sa-si joace rolul nescris pe scena culturii.

“De fapt, ai descris conditia artistului independent, nici macar cu pfa, in Romania, unde nu exista nicio reglementare in ceea ce priveste munca depusa. Aici, in Romania, daca nu esti cunoscut si indraznesti sa ceri bani pentru prestatie, ti se duce buhul cum ca ai avea aere de vedeta. Cu toate ca ai facut o facultate si vreo 2 masterate, si ca asta iti este meseria si nu un simplu hobby in timpul liber, dar, eh, astea nu conteaza! Pe textele scrise se pot primi drepturi de autor”, si-a exprimat solidaritatea Sabina Bijan, actrita a Teatrului National din Timisoara, pe scena caruia a evoluat o vreme si unde a fost protagonista unui spectacol dedicat muzicii lui Edith Piaf.

