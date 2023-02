Un timișorean acuză că a fost abandonat de Statul Român în infernul apărut după cutremurele din Turcia

Luni, 6 februarie, în partea de sud a Turciei s-au produs două puternice cutremure de 7,8, respectiv 7,5 grade pe scara Richter. Din nefericire, miercuri, deși bilanțul deceselor provocate de acest dezastru natural în Turcia și Siria a sărit de 11.000, încă se mai caută persoane dispărute printre dărâmături.

Presa din România prezintă non-stop ajutorul pe care Statul Român în acordă cetățenilor români din Turcia, câțiva dintre ei fiind repatriați cu aeronave militare. Pentru alți concetățeni, însă, Ministerul Afacerilor Externe nu a făcut nimic.

Printre norocoși, scăpând cu viață, au fost și destui români. Doi dintre aceștia, însă, se plâng de felul în care au fost tratați de Ministerul Afacerilor Externe și consulate. Partea bună ar fi că au reușit să se întoarcă în țară și pe cont propriu.

Miercuri, 8 februarie, în jurul orei 15, după ce a reușit să ajungă acasă, timișoreanul R. I. ne-a povestit prin ce a trecut. Acesta lucra la Şanlıurfa, la mai puțin de 200 de kilometri de epicentrul celor două cutremure. După două zile, cu greu, acesta și colega sa au reușit să ajungă cu bine în țară, în ciuda faptului că nu au primit sprijin din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Timișoreanul în cauză ne spune că se afla în Şanlıurfa încă din 5 februarie, cu câteva ore înainte de primul seism de mare intensitate. A simțit pământul scuturându-se puțin după ora 4, chiar în prima sa noapte de ședere, iar de atunci a căutat să ajungă acasă cât mai curând. El și colega sa au apelat la MAE și direct la consulate, li s-a răspuns de abia după câteva ore, dar nici atunci nu au primit soluții concrete. Pe scurt, au fost nevoiți „să se descurce singuri”, după cum i-ar fi urat chiar consulul din Ankara.

„Norocul” face ca R. I., călătorind mult în interes de serviciu, să mai fi trecut printr-o situație asemănătoare și în trecut – în Bangladesh, în 2015 –, a știut cum stau lucrurile în cazul unui cutremur și nu s-a pripit. De această dată, timișoreanul a mai avut noroc – fără ghilimele –, ca șeful fabricii cu care lucra să îl ajute să prindă loc într-o cursă Şanlıurfa – Istanbul.

De abia după ce cei doi au ajuns la Istanbul, autoritățile române au venit cu un posibil ajutor. Mai exact, consulatul de aici le-ar fi propus să se îmbarce într-un autobuz, a doua zi. Dorind să scape cât mai repede, însă, cei doi și-au luat din nou destinul în propriile mâini și au venit încă de marți, cu o cursă de linie, spre București. Asta cu toate că Turkish Airlines le-a perceput taxe de 300 de dolari pentru a modifica data de întoarcere în țară pe biletele deja achiziționate pentru o dată ulterioară.

Pentru a vă face o idee despre cele trăite de R. I. și de colega sa, redăm mai jos cele mai importante părți din e-mailul pe care acesta ni l-a trimis miercuri, cu anumite clarificări oferite ulterior la telefon. Ar mai fi de menționat că așteptăm și un comentariu din partea MAE, pe care ar urma să îl primit tot pe e-mail. Iată, totuși, ce ne-a scris timișoreanul:

„Călătorind dinspre India, am aterizat în Gaziantep – Turcia, în seara zilei de 5 februarie și am călătorit cu mașina către Sanliurfa ajungând undeva pe la ora 20. Aeroportul din Sanliurfa era închis (de câteva zile – n.r.) din cauza vremii nefavorabile. M-am cazat la hotel și am luat masa cu colega mea, care deja era acolo de două săptămâni. Noi implementăm software în industria textilă și aveam un proiect la o fabrică din acea zonă.

M-am culcat seara, și, la un moment dat, camera a început să se zguduie și mi-am dat seama că se întâmplă un cutremur. Am trecut cu bine prin cutremurul de dimineață, de la 04:17, hotelul unde am stat era destul de solid. Am fost speriați și am început să evaluam situația în care suntem. Din experiența mea de 20 de ani de călătorii internaționale, știu că după un eveniment ca acesta există probleme umanitare și zona se poate închide. La televiziunile turcești se dădeau știri dimineața cu primele orașe distruse. În Sanliurfa, unde eram noi, lumea era agitată și, bineînțeles, era haos. În plus, au existat și replici ale primului cutremur, care a adăugat și mai multă îngrijorare tuturor.

Am luat legătura cu familia, iar soția mea a sunat la MAE (Ministerul de Externe – n.r.) să anunțe că eu și cu colega mea suntem blocați în Sanliurfa. Cei de la MAE nici măcar nu au cerut numerele noastre de telefon, ca să putem fi contactați, nimic, ca să afle cum să ne acorde asistență!

Apoi a venit momentul de la amiază, când s-a întâmplat și al doilea cutremur cu rezultate catastrofale, în Kahramarmaras. Atunci ne-am dat seama că e ceva foarte grav și am luat decizia (sfătuiți de șeful fabricii – n.r.) să ne deplasăm urgent la fabrica unde aveam proiectul si să părăsim zona orașului Sanliurfa, unde deja se semnalau (din vorbele localnicilor și la televiziuni– n.r.) 30 de clădiri căzute și multe victime. Ambulanțele erau peste tot, se deplasau utilaje grele. Pe scurt, începuse haosul. Am reușit cu greu să găsim o mașină să ne scoată din oraș, care deja era blocat la principalele ieșiri, am ajuns în zona industrială, unde era fabrica respectivă. Undeva pe la ora 17:30 eram în siguranță la fabrică.

Si atunci am început să ne gândim «Ce facem, cum ieșim din această zonă?» Închipuiți-vă că sunteți într-o țară străină, în care nu aveți prieteni să vă ajute, localnicii sunt toți preocupați de familiile lor, unii dintre ei au casele demolate si familiile rănite… Ce faci? Ei bine, în primul rând am verificat www.mae.ro, am căutat «Turcia». Ultima postare are data de 3 noiembrie 2022. Deci, la 12 ore după eveniment, MAE nu postase nimic pe site să dea o indicație eventualilor cetățeni prinși în respectiva situație…

Soția mea mi-a spus că a sunat-o pe ea cineva de la MAE și mi-a dat un număr de mobil din Turcia, +905323181726. Până în acel moment, nimeni de la MAE nu ne contactase direct pe mine sau pe colega mea. Am sunat la acel număr, era ora 21:12 în Turcia, și mi-a răspuns un domn care mi-a spus că este de la Consulatul din Ankara, ca el conduce către Kahramarmaras și că nu prea poate vorbi fiindcă este la volan. Eu am insistat să îi transmitem datele noastre și – ca prin minune! –, un al doilea domn a preluat telefonul de la șofer și s-a prezentat drept consulul României la Ankara. M-am prezentat, am indicat numele meu și al colegei mele, i-am spus de situația în care ne aflăm și l-am întrebat clar «Cum puteți să ne scoateți de aici?» Domnul respectiv mi-a spus calm și frumos «Domnule I., vă rog duceți-vă într-o oră la Adana, că există două avioane militare care pot prelua cetățeni români». Așa e, că putem (ironic – n.r.) să parcurgem, într-o oră, o distanță de 388 de kilometri, noaptea, într-o zonă afectată de două cutremure, cele mai mari din ultimii 100 de ani (din ultimii 84 de ani, din Turcia – n.r.), trecând peste poduri rupte și șosele crăpate, ca să prindem avionul… Ce frumos! Bineînțeles că nu puteam face asta, așa că am întrebat când există un alt avion și mi s-a spus că nu va exista un alt avion.

L-am întrebat «Ce faceți dumneavoastră, MAE, pentru noi în această situație?» Răspunsul a fost «Vă descurcați singuri, vă dorim succes». Între timp, soția mea era șocată, căci la TV, în România, apărea Arafat la televizor, lăudându-se că Guvernul României ajută cetățenii români si dând exemplu acea aeronava din Adana!

M-am uitat din nou, în seara de luni, 6 februarie, la 22:00, pe www.mae.ro, și nu era nicio informație despre acea aeronavă din Adana, niciun număr unde eventualii supraviețuitori pot lua legătura (cu autoritățile române – n.r.), pentru a fi evacuați. Puneți-vă în situația că supraviețuiți la două cutremure majore, care lasă în urma lor peste 8.000 de decese, distrugeri catastrofice și MAE nu are decența să afișeze pe site un minim ajutor pentru supraviețuitori! Mai ales când o aeronavă poate să te salveze din Adana. Iei legătura cu Consultatul României din Ankara… și ei îți urează succes! În acel moment, luni, 6 februarie, pe la ora 22, eram izolați într-o fabrică in Sanliurfa, internetul nu era disponibil tot timpul, se simțeau replici ale cutremurului (au fost peste 300), și eu și colega mea încercam să găsim cea mai bună soluție să ne întoarcem acasă. (…)

Dimineața, 7 februarie, cu greu s-a reușit (din nou, cu ajutorul șefului fabricii – n.r.) introducerea noastră pe lista de pasageri a primelor avioane care au început să opereze în regim de urgență pe aeroportul din Sanliurfa. Nimeni nu știa, la acel moment, câte avioane vin, cât va dura acea «fereastră» de evacuare. Ne-am deplasat la aeroport și am reușit prin forțe proprii (fără ajutorul MAE – n.r.) să ieșim din Sanliurfa și să aterizam în Istanbul.

Totuși, la 08:27 am sunat la +903124477945, la Consulatul României la Ankara (Secția Consulară a Ambasadei României la Ankara – n.r.) să anunțăm că eu și colega mea am reușit să găsim un avion și că vom ieși din zona de dezastru. Bineînțeles că nu ne-a întrebat nimeni nimic, dacă avem nevoie de ceva, dacă suntem sănătoși, daca ne pot ajuta cu ceva să ajungem acasă în România.

La aterizarea în Istanbul, primul lucru a fost să sunăm la Consulatul României în Istanbul, la numărul +905335420695, unde ne-a răspuns o doamnă care a spus, surprinsă: «Nimeni nu ne-a spus nimic despre voi» M-am prezentat, i-am spus numele colegei mele, i-am explicat că am reușit să scăpăm din zona respectivă și că cerem oficial să fim repatriați și ajutați să ne întoarcem acasă în țară. Doamna de la Istanbul nici măcar nu a arătat empatie, nu a întrebat «Oameni buni, de ce aveți nevoie, sunteți bine, vă putem ajuta cu ceva?»… Nimic. Am rugat-o să ia legătura cu TAROM și să ne ajute să ne pună pe primul zbor către București. A spus că nu poate sa facă asta, pentru că … nu poate! Ce să faci dacă MAE nu poate? M-a sunat după 10 minute să îmi spună «Știți, vă pot pune totuși într-un autobuz a doua zi (miercuri – n.r.) la amiază și ajungeți joi. Nu a oferit niciun minim ajutor – cazare, mâncare, ajutor medical… Nimic.

Am încercat să găsim biroul Tarom de pe aeroportul din Istanbul, dar… nu există birou pe aeroportul unde TAROM operează curse internaționale. Nici măcar o persoană de contact pe aeroport. Deci, practic, nu aveam cu cine vorbi. Așa ca ne-am dus la TURKISH AIRLINES, am plătit penalizări de 300 USD că ne-am schimbat data de retur la bilete (cele achiziționate inițial pentru revenirea în țară – n.r.). Deci inclusiv Turkish Airlines ne taxează într-o situați de dezastru natural, că suntem vinovați că dorim să ne întoarcem acasă mai repede… Noroc că am avut acele resurse financiare si am putut plăti acea penalizare.

Ce mă șochează este lipsa de ajutor din partea Statului Român pentru cetățenii lui. Statului Român nu îi pasă de noi!”.

În urma celor povestite de R.I., putem să confirmăm că nici miercuri, 8 februarie, pe site-ul MAE nu este vizibilă vreo procedură pe care cetățenii români blocați în Turcia o pot urma. Totuși, pe pagina de Facebook, este prezentată triumfalist aducerea în țară a 21 de persoane din Turcia. „Personalul Ambasadei este în legătură cu reprezentanții grupurilor în cauză, precum și cu ceilalți cetățeni români care au contactat Ambasada, în vederea identificării celor mai bune soluții de sprijin. Reprezentanții Ambasadei României la Ankara continuă totodată dialogul cu autorităţile turce”, scrie, printre altele, într-o astfel de postare.

Ca urmare a experienței trăite în Turcia, R.I ne-a spus că așteaptă trei lucruri: „Cineva de la MAE să îmi plătească, simbolic, daune în valoare de un leu”, „Să fie trase la răspundere persoanele care nu au publicat pe site informațiile necesare și datele de contact” și „Să fie stabilită o procedură clară de acționare în caz de dezastre naturale în cadrul MAE”.

Miercuri, în jurul 18, reprezentanții Biroului de Presă al Ministerului ne-au spus că „sunt foarte multe precizări de presă pe site-ul MAE”. Totuși, pentru a putea primi răspunsuri concrete și referitor la situația reclamată de R. I., am convenit să trimitem și un e-mail. Vom reveni cu răspunsul primit.

