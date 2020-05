Un timișorean întreabă: Unde se duc banii strânși din taxa TimPark și amenzile pentru parcare neregulamentară? Municipalitatea nu i-a oferit răspuns, nici după o lună

Timișoreanul Matei Muntean a trimis un mesaj, pe 7 aprilie, către primarul Nicolae Robu, șefii Societății de Drumuri Municipale Timișoara și către instituțiile pentru Protecția Consumatorului (OPC Timiș și ANPC), pentru a reclama faptul că angajații SDM continuă să dea amenzi și în plină pandemie.

Problema lui Matei Muntean era că, în contextul stării de urgență, deplasările către sediul SDM nefiind considerate o „urgență”, cei care doreau să meargă să-și plătească amenda pentru parcare neregulamentară riscau o alta, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație.Acesta reproșa că, la acea dată cel puțin, nu exista opțiunea plății online a amenzii sau abonamentelor TimPark. În acest moment, pe site-ul TimPark se pot plăti abonamente.

Timișoreanul a cerut, cu această ocazie, invocând Legea 544/2001,o informare privind suma strânsă din amenzile pentru parcare neregulamentară și abonamentele TimParkși câte locuri de parcare s-au creat cu acești bani.

Mesajul de pe 7 aprilie al lui Matei Muntean:

„Stimate Domn Primar Nicolae Robu,

Va rog sa luati atitudine vizavi de modul de operare al SDM (Societatea de Drumuri Municipale SA.), institutie detinuta in proportie de 100% de Primaria Timisoara.

In loc sa va bucurati ca cetatenii orasului stau acasa in aceasta perioada, dvs., prin institutia SDM detinuta de catre Primaria Timisoarasa, dati instructiuni in plina pandemie COVID-19 sa se imparta amenzi de parare (pardon, ‘instiintari de plata a taxei de penalizare’), pentru simpla lipsa/expirarea unui abtibild de pe parbrizul unor masini stationate regulamentar.

Doresc sa mainformati ce casuta trebuie sa bifez pe declaratia pe proprie raspundere pentru a nu primi o amenda suplimentara si din partea echipajelor de politie din oras in drumul spre splaiul Titulescu pentru a plati aceasta taxa si a reinnoi abonamentul de parcare, taxa care, desigur, nu poate fi platita online pe site-ul TIMPARK.

Daca sunteti binevoitor, poate ne veti informa si pe noi, contribuabilii, printr-un raport de activitate, ce suma a fost stransa pe parcursul anului 2019 din aceasta onorabila taxa TIMPARK, unde a fost distribuita si cate locuri de parcare noi au fost create din acesti bani (mentionez ca solicitarea este in baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public)”.

Cum până pe 13 mai nu a primit răspuns, acesta a revenit cu alt mesaj. De această dată, reiterând ideile din prima adresă, timișoreanul cere un raport de activitate al SDM privitor la banii respectivi, numărul și amplasarea locurilor de parcare amenajate cu aceștia. De menționat că prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public obligă instituțiile publice să ofere un răspuns la solicitări în cel mult 10 zile sau 30 de zile, pentru cererile mai complexe.

Cel de-al doilea mesaj al lui Matei Muntean:

„Stimate Domn Primar Nicolae Robu,

Au trecut mai bine de 30 de zile de la cererea de mai jos.

În baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, doresc sa mainformati ce suma a fost stransa de catre compania SDM S.A. (Societatea de Drumuri Municipale Timisoara), companie detinuta in proportie de 100% de catre Consiliul Local Timisoara, din taxa de parcare TimPark si din amenzile de parcare colectate in anul 2019, respectiv unde au fost distribuitiacesti bani.

De asemenea, va rog sa ma informati printr-un raport de activitate al companiei si cate locuri de parcare noi au fost create din acesti bani in anul 2019, respectiv amplasamentul acestora.

Va multumesc anticipat pentru amabilitate!

Cu stima si deosebita consideratie,

Matei Muntean”.

