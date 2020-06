Un timișorean le cere președintelui și primului ministru să ia măsuri în privința aerului poluat din Timișoara, după ce primăria nu îi ia în seama adresele

Nicolae Bîrsan, președintele asociației Eco Nautic Club, un mai vechi contestatar al primarului Nicolae Robu și al administrației locale conduse de acesta, recurge la o măsură mai serioasă pentru a atrage atenția autorităților în privința aerului poluat din Timișoara, care, consideră acesta, este una dintre cauzele pentru care numărul deceselor provocate de boli respiratorii este atât de ridicat în orașul de pe Bega. Astfel, Bîrsan s-a decis să publice o scrisoare deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis și primului ministru Ludovic Orban.

În această scrisoare, „unul dintre cei care trimit sute de adrese și plângeri și nu ne lasă să ne facem treaba”, după cum spunea Nicolae Robu, reclamă, de această dată, și complicitatea justiției cu edilul-șef al Timișoarei. Bîrsan spune că magistrații se află sub influența politică a primarului care, cu ajutorul acestora, „devalizează bugetul public în formă continuată”. În plus, președintele clubului Eco Nautic reamintește că oamenii din Primărie nici măcar nu s-au uitat pe planurile propuse de această asociație pentru îmbunătățirea parametrilor aerului.

Printre altele, Nicolae Bîrsan îi cere președintelui să ia măsuri pentru reducerea corupției din justiția timișoreană, iar primului ministru, să dispună Ministerului Mediului organizarea unei dezbateri privind măsurile necesare îmbunătățirii calității aerului din Timișoara. Întregul conținut al scrisorii:

„Catre: Administratia Prezidentiala

Catre: Guvernul Romaniei

Stimate domnule Preşedinte al României, Klaus Iohannis

Stimate domnule prim ministru Ludovic Orban, Preşedinte al PNL

Mă adresez dumneavoastră cu încrederea că în calitate de cetăţean al Timişoarei, activist civic şi participant la şedinţele Consiliului Local Timişoara, voi fi ascultat.

Doresc să vă aduc la cunoştinţă date şi informaţii despre situaţia alarmantă din Timişoara, mai exact, o situaţie legată direct de modul în care conducerea Primăriei Municipiului Timişoara, prin primarul cercetat-penal intr-o multitudine de dosare grave de coruptie – unele chiar cu victime umane – si recent chiar inculpat-penal de catre DNA Bucuresti, dar care încă se afla în funcţie, Nicolae Robu, înţelege să-şi facă datoria faţă de cetăţenii Timişoarei.

Vă rog să analizaţi cele prezentate mai jos cu atenţia cuvenită şi să luaţi masurile pe care Constitutia, legea, moralitatea şi dăruirea dumneavoastră in slujba cetatenilor va obliga sa le luati intr-un caz de o asemenea gravitate.

Aşadar,

Prin comunicatul din 14 mai 2020, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a luat act de decizia Comisiei Europene, de a demara procedura de infringement împotriva ţării noastre, pentru depăşirile constante ale concentraţiilor de dioxid de azot (NO2) în aglomerările urbane Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara.

Prin adresele înregistrate la Primăria Timişoara cu nr. WW2019-001056 din 24.04.2019 şi CS2019-000042 din 23.04.2019, am depus un memoriu ce prezintă problemele extrem de grave de sănătate publica din Timişoara cu consecinţe mortale asupra cetăţenilor, însoţit de un plan concret de acţiuni pentru reducerea poluării, cu calendar de implementare, surse de finanţare de la buget şi cu resursele de specialitate disponibile în Timişoara, pentru o implementare rapidă, eficientă şi efectivă a măsurilor de reducere a poluării aerului în oraş şi eliminarea cauzelor de îmbolnăvire şi deces.

Propunerea noastră de reducere a poluării aerului în Timişoara a fost IGNORATĂ de conducerea Primăriei, condusă de Nicolae Robu, încă primar, dar contestat de presa locala, asociatii profesionale, ONG-uri si de catre absolut toti cetatenii care nu-i sunt supusi politic sau afiliati infractional.

În consecinţă, am depus o plângere prealabilă înregistrată la Primăria Timişoara, prin adresele cu nr. WW2019-001152 din data 08.05.2019 şi CS2019 – 000046 din 07.05.2019. Şi această acţiune a fost IGNORATĂ de Primăria condusa de Nicolae Robu.

Conform legii, am solicitat instanţei să-i oblige pe Nicolae Robu şi Consiliul Local Timişoara (consiliu controlat în mod ilegal, abuziv şi absolut dictatorial de acelaşi primar) să respecte legea administraţiei publice în adoptarea hotărârii de alocare bugetară pe anul 2019. Şi această acţiune a fost respinsă de Tribunalul Timiş, cu o motivare halucinant de nelegală, netemeinică şi total contrară intereselor comunităţii şi care, mai mult, încalcă flagrant dreptul fundamental la un mediu de trai curat şi sănătos, prevăzute de CONTITUŢIE şi CEDO.

Am contestat hotărârea Tribunalului Timiş la Curtea de Apel Timişoara şi am cerut ÎCCJ strămutarea dosarului la o altă instanţă, care nu se află sub influenţa politică a primarului Nicolae Robu, pentru a ne asigura dreptul fundamental la o justiţie imparţială şi efectivă. Şi aceste acţiuni au fost respinse, atât de ÎCCJ cât şi de Curtea de Apel Timişoara, din nou cu încălcarea flagrantă a drepturilor fundamentale la justiţie şi la un mediu de trai curat şi sănătos.

Planul de calitate a aerului întocmit de Primăria condusă de Nicolae Robu, prin contractarea unei firme de consultanţă este un fals de natură penală ce denaturează realitatea şi încearcă să distragă atenţia de la cauza principală de poluare – traficul auto. Acest plan a fost contestat într-o dezbatere publică de patru ore, de către absolut toate organizaţiile civice, ONG-uri şi asociaţii profesionale, însă angajaţii Primăriei Timişoara au continuat – cu încălcarea legilor penale – să folosească falsul elaborat, pentru a induce în eroare timişorenii, Ministerul Mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Comisia Europeană, într-o încercare ilegală de a impune mai departe agenda bolnavă de dezvoltare “în forţă” cu care primarul Nicolae Robu devalizează bugetul public în forma continuată deja de opt ani – protejat fiind de justiţia coruptă.

În consecinţă, Timişoara se află într-o criză gravă de sănătate publică, cauzata exclusiv de CORUPŢIA din JUSTIŢIE care, în mod absolut halucinant şi total contrar interesului public, continuă să protejeze în mod flagrant şi continuat CORUPŢIA din administraţia publică a primarului încă în funcţie, Nicolae Robu, cu grave consecinţe de sănătate publică ce rezultă în creşterea exponenţială a numărului de îmbolnăviri şi decese cauzate de poluarea aerului la Timişoara.

În lumina sumbră a realităţii descrise mai sus, care ne prezintă ca pe un popor medieval şi corupt, care-şi otrăveşte şi omoară propriii cetăţeni şi copii prin acţiunile demente ale unei administraţii publice sinistre şi corupte şi a unui sistem de justiţie profund corupt, am decis să trimitem O SCRISOARE DE INFORMARE a Comisiei Europene cu privire la abuzurile şi ilegalităţile săvârşite la Timişoara de către primarul Nicolae Robu, care nu doar că NU are un plan de reducere a poluării aerului – aşa cum a cerut Comisia – dar care, in mod halucinant de ilegal, chiar se opune unui astfel de plan propus de societatea civilă.

Înainte de a informa Comisia şi înainte de a arunca, din nou, România într-un nou scandal de corupţie la nivelul CE acum, când criza economică şi ajutoarele CE sunt deja condiţionate de garantarea “statului de drept”, vrem să dăm ocazia Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului României să soluţioneze aceste probleme pe plan intern, fara implicarea Comisiei Europene, şi:

VA SOLICITĂM

Domnule presedinte Klaus IOHANNIS,

– Să vă exercitaţi activ funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate şi să luaţi de urgenţă măsuri pentru garantarea funcţionării corecte şi eficiente a autorităţilor statului – aşa cum vă obligă Art. 80 din CONSTITUŢIA României.

– În concret, domnule Preşedinte Klaus Iohannis, vă cerem să dispuneţi Procurorului General să ceară Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) să demareze de urgenţă o anchetă la adresa magistraţilor corupţi din Timişoara, care de opt ani îl favorizează şi protejează în formă continuată şi cu consecinţe extrem de grave – inclusiv cu victime omeneşti – pe primarul cercetat si inculpat-penal Nicolae Robu.

Ne referim în mod explicit la şefa Parchetului Judecătoriei Timişoara – procuror Chivu Claudia Irina, la Gavra Codrin – procuror DNA, Golban Adrian – procuror DNA, Lavinia Macovei – procuror DNA şi alţi procurori şi judecători, care prin deciziile lor abuzive şi nelegale au condus la starea de fapt de la Timişoara, unde maşinile ziariştilor sunt incendiate de interlopii conectaţi cu Primăria condusă de Nicolae Robu şi pe care aceiaşi interlopi planifică să-i asasineze – aşa cum s-a întâmplat recent cu Dragoş Boţa – redactor-şef PRESSALERT, asasinat impiedicat la timp de DIICOT.

– De asemenea vă rugăm să dispuneţi partidelor politice USR şi PNL să înceteze atacurile la adresa justiţiei şi încercarea de subjugare a acesteia.

Concret, domnule Presedinte Klaus Iohannis, va cerem să le puneţi în vedere preşedinţilor USR şi PNL faptul că amestecul politicului în justiţie reprezintă o încălcare flagrantă şi penală a CONSTITUŢIEI prin încălcarea principiului separării puterilor statului; SIIJ este la ora actuală singura instituţie în măsură să elimine corupţia din justiţie, iar activitatea acesteia trebuie sprijinită şi eficientizată pentru restabilirea statului de drept profund măcinat de corupţie – nicidecum atacată politic.

VA SOLICITĂM

Domnule prim-ministru Ludovic ORBAN

– Să dispuneţi Ministrului Mediului să organizeze de urgenţă o întâlnire publică la Timişoara, cu scopul evaluarii planului concret de măsuri pentru reducerea poluării aerului, propus de societatea civila, medici si asociatii profesionale din Timisoara, dar ignorat de primarul Nicolae Robu. La aceasta întâlnire solicitam sa fie invitaţi:

Asociaţia Eco-Nautic Club – iniţiatorul planului de acţiune pentru reducerea poluării aerului, respins de primarul Nicolae Robu,

ONCOGEN Timişoara şi INCEMC Timişoara – parteneri în elaborarea planului de acţiune pentru reducerea poluării aerului,

Membri ai CLT ce contestă acţiunile ilegale ale primarului Nicolae Robu,

Asociaţia Peisagiştilor Timiş – contestatar al defrişărilor ilegale şi penale de la Timişoara, executate în mod ilegal de primarul Nicolae Robu,

Ordinul Arhitecţilor Timiş – contestatar al “dezvoltării în forţă” executată de primarul Nicolae Robu, care distruge fondul verde şi patrimoniul arhitectonic al oraşului,

DSP Timiş – emitentul rapoartelor de sănătate publică ce arată creşterea continuă şi alarmantă a mortalităţii din cauze asociate cu poluarea aerului,

PRESA şi ZIARIŞTII care v-au solicitat recent, printr-o scrisoare publică, să retrageţi sprijinul politic acordat primarului Nicolae Robu,

Orice alte persoane interesate, din mediul civic, ONG-uri, asociaţii profesionale, mediul academic sau de afaceri,

Primarul Nicolae Robu şi complicii săi din Primărie.

În aşteptarea răspunsului dumneavoastră, vă stau la dispoziţie pentru lămuriri, detalii şi pentru o coordonare eficientă a acţiunilor solicitate, în scopul rezolvării urgente si pe plan intern a problemelor semnalate mai sus, fără implicarea Comisiei Europene.

Cu stimă, Ing. Nicolae Bîrsan – preşedinte Eco Nautic Club, asociaţie nonprofit”.

