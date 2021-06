Un timișorean s-a trezit cu o viperă în fața casei

Surpriză terifiantă pentru un timișorean care locuiește pe o stradă de pe malul canalului Bega, lângă Uzina de Apă. Bărbatul vrut să-și scoată mașina din garaj și s-a trezit față în față cu o viperă, pe trotuarul din fața casei.

În județul Timiș, viperele pot fi întâlnite în special în zona Lugojului, în Hunedoara, în zona Devei și la Sarmizegetusa Regia, iar în Caraș-Severin, în jurul localității Băile Herculane. Există zone în care avem o populație mai ridicată de vipere, cum ar fi: Clisura Dunării, Cheile Carașului, Cheile Gărliștei, Valea Beiului, Valea Cernei, Ciudanovița etc.

Vipera cu corn bănățeană (ammodytes) reprezintă circa 90 la sută din populația din Caraș-Severin și vipera comună (berus). Le putem deosebi foarte ușor, deoarece vipera cu corn, ața cum o trădează numele, are acel corn în vârful capului. Cea mai periculoasă este vipera cu corn, deoarece, deși are o concentrație mai mică de hemotoxine, injectează o cantitate mai mare de venin. Vipera comună are o concentrație mai mare de hemotoxine, dar injectează o cantitate mai mică de venin. Însă, de departe, cei mai periculoși sunt puii de viperă. Aceștia au o cantitate foarte mare de hemotoxine și, în plus, sunt mult mai agresivi.

Malurile canalului Bega din Timișoarei au mai fost invadate în ultimii ani se șerpi, în special cei de apă, iar în urmă cu doi ani, un migrant a fost mușcat de un șarpe în scara unui bloc.

De vină ar fi terenurile cu vegetație neîngrijită, dar și distrugerea habitatului natural al reptilelor.

În urmă cu doi ani, autoritățile din Deva au intrat în alertă după o invazie de vipere comune în oraș.

Comentarii

comentarii