Undă verde pentru organizarea de evenimente la Centrul Multifuncțional Bastion

Operatorii culturali interesați de organizarea unor evenimente pe parcursul anului 2024 la Centrul Multifuncțional Bastion au posibilitatea de a transmite un formular de înscriere până în data de 21 decembrie 2023, aplicațiile urmând a fi evaluate la începutul anului viitor de către o comisie mixtă din cadrul instituției. Formularul de înscriere completat conform cerințelor vor fi trimise la adresa de e-mail dezvoltare.turism@cjtimis.ro. Informații suplimentare se pot obține atât prin e-mail cât și la numărul de telefon 0730 062 085.

Consiliul Județean Timiș încurajează desfășurarea unor activități menite să creeze un ansamblu de evenimente pe măsura potențialului cultural al orașului.

În cadrul Centrului se pot desfășura activități din arii tematice precum: arte vizuale (film, pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, multimedia etc.), artele spectacolului (teatru, dans, muzică etc.), patrimoniu cultural și turism (tradiții, obiceiuri, muzică și dans popular, meșteșuguri tradiționale, artă culinară tradițională etc.), educație și mediere culturală (manifestată prin activități de tip expozițional, festival, lansare de carte, conferințe etc.).

Evenimentele desfășurate în incinta Centrului Multifuncțional Bastion urmăresc creșterea numărului de vizitatori, atât din rândul locuitorilor din Timișoara, cât și din cel al turiștilor români sau din străinătate. Totodată se are în vedere diversificarea ofertei culturale la nivelul județului Timiș și transformarea Complexului Bastion Theresia într-un punct de reper cultural și turistic.

Aflat în Bastionul Theresia, traveele C.1.17 – C.1.20, spațiu cunoscut anterior ca Zambara, acest centru a beneficiat de ample lucrări de amenajare și dotare, care l-au transformat într-unul dintre cele mai atrăgătoare și ofertante spații de evenimente din oraș.

