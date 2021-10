Unde se pot găsi vinerile premium produse la Podgoria „Dealul Mocrii”?

Lanțul de distribuitori ai vinurilor produse de Crama Dradara la Podgoria „Dealul Mocrii” s-a extins. Produsele premium ale cramei se găsesc, de acum, în zece magazine specializate din vestul țării. Dintre acestea, cinci sunt din Timișoara, trei din Arad și două din Oradea.

În Timișoara, vinurile Dradara pot fi cumpărate de la Enoteca de Savoya, The Wine Guy, Bibliotheka, N’Joy și The Store. În Arad, acestea sunt disponibile la Methexis, RedChili și The Store, în timp ce la Oradea se găsesc la Li-quore și WineDine.

Recent, Dradara și-a prezentat noua gamă premium la Vicii si Delicii (Arad) și Salonul Millesime (Oradea). Aici, au fost în centrul atenției sortimentele Fetească Regală 2020, Sauvignon Blanc 2020, Orange Wine 2020, Rose 2020. În plus, în cadrul evenimentelor de la Oradea a mai fost lansată și Feteasca Neagră 2019, scoasă pe piață în ediție limitată de 2.700 de sticle.

Povestea Cramei Dradara a început în 2014. În 2018 a fost îmbuteliată și prima sticlă de vin. Adrian Alexa, cel care a înființat Crama Dradara, este descendentul unei familii de viticultori, care și-a dat seama că poate face, și el, o pasiune din producerea vinurilor. Cu toate că avea oricum o afacere prosperă, rădăcinile familiale l-au readus spre Dealul Mocrii, în Valea Minișului, zonă viticolă faimoasă încă din vremea Imperiului Austro-Ungar.

