Unic! Out of the box! Zeci de deținuți încarcerați la Penitenciarul Timișoara devin artiști vizuali

Unic! Out of the box! Zeci de deținuți încarcerați la Penitenciarul Timișoara...

Zeci de deținuți încarcerați la Penitenciarul Timișoara devin artiști vizuali în cadrul unui program cultural unic menit să îi scoată în afara spațiului lor personal – OUT OF THE BOX. Zilele acestea au început deja lucrul la viitoarele lor opere de artă, urmând să creeze zeci de instalații de mari dimensiuni.

Ulterior, acestea vor fi expuse în spațiul public. Miza acestui proiect este să aducă în discuție subiecte precum toleranța (dreptul la a doua șansă) și prevenția împotriva faptelor antisociale.

Sub coordonarea Reginei Damian, artist vizual timișorean, proiectul OUT OF THE BOX își propune să răspundă unei nevoi culturale urgente în comunitate, vizând o categorie socială adesea neglijată: deținuții din Penitenciarul Timișoara.

Persoanele private de libertate se confruntă deseori cu nevoi nesatisfăcute și cu lipsa activităților creative care, în fapt, ar putea duce la o mai bună integrare a lor în societate, după ispășirea pedepselor. Lipsa acestora le accentuează carențele în dezvoltarea lor personală și socială.

Astfel, proiectul își propune să ofere unui număr de aproximativ 30 de persoane încarcerate, cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani, oportunitatea de a-și exprima gândurile și emoțiile prin artă, facilitând astfel dezvoltarea personală și pregătirea lor pentru o reintegrare socială reală.

„Prin acest proiect ne propunem să aducem o schimbare pozitivă în viețile deținuților, să promovăm incluziunea socială și să contribuim la coeziunea comunității timișorene, demonstrând puterea transformatoare a artei și culturii.

Scopul principal al proiectului cultural OUT OF THE BOX este de a răspunde urgenței culturale actuale și de a revitaliza interesul pentru artă și creativitate, în special în rândul grupurilor marginalizate. Lucrăm cu persoane private de libertate pentru a le oferi o platformă de expresie artistică și o ocazie de reintegrare socială”, declară Regina Damian, coordonatoarea proiectului OUT OF THE BOX.

Concret, deținuții lucrează, pe durata a două luni, la materializarea unor instalații artistice. Folosind materiale pe care le au la îndemână, în principal din natură și din construcții, ei își creează propriile instalații de mari dimensiuni, unele din ele atingând înălțimea unui stat de om. Prin intermediul acestui demers unic, deținuții au oportunitatea să își exprime gândurile, perspectivele și experiențele unice.

Fiecare deținut iese „OUT OF THE BOX”, devenind capabil să își spună propria poveste folosind instrumente de expresie artistică, exprimându-și gândurile într-un alt fel decât a făcut-o până acum, făcând un pas important spre reintegrarea socială, după ispășirea pedepsei.

Pe parcursul săptămânilor ce urmează, sub coordonarea Reginei Damian, deținuții își concep și își materializează operele de artă, urmând ca la finalul proiectului, lucrările lor să fie prezentate publicului timișorean.

„Prin acest proiect, ne propunem să oferim activități artistice persoanelor private de libertate care să le permită participanților să se reconecteze cu aspectele fundamentale ale umanității. Știm deja că aceste persoane se confruntă adesea cu nevoi nesatisfăcute și lipsa unor activități care ar putea contribui la dezvoltarea personală și socială.

De aceea, un obiectiv esențial al proiectului este de a aduce arta realizată de deținuții dincolo de granițele penitenciarului, pentru a familiariza publicul cu experiențele și perspectivele acestora. Expoziția finală va prezenta lucrările lor într-un spațiu public celebrând munca și efortul depus de fiecare participant și promovând astfel o mai mare toleranță și înțelegere în rândul comunității noastre. În acest sens, vom organiza și o serie de tururi ghidate în viitoarea expoziție, pentru elevi, studenți și toți cei interesați.

Considerăm că acest proiect are un potențial educativ semnificativ, contribuind la prevenirea infracțiunilor în rândul tinerelor generații prin creșterea conștientizării și a empatiei acestora”, a mai declarat Regina Damian, coordonatoarea proiectului.

OUT OF THE BOX este un proiect finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara, din Fondul pentru nevoi culturale de urgență.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Agenția Națională a Penitenciarelor.

