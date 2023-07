UNITA – Rural Mobility, la final! Acasă în Banat și-a luat rămas bun de la cei 8 studenți din Italia și Spania 

Tinerii voluntari de la Acasă în Banat au încheiat activitățile în cadrul programului „UNITA – Rural Mobility” și și-au luat rămas bun de la cei 8 studenți din Italia și Spania care timp de aproape o lună au stat cu noi la Valeapai.

Au fost zile foarte intense, cu un program încărcat și multe obiective ambițioase pe care și le-au propus să le atingem, pentru comunitate.

Deși nu au avut nicio experiență, cei opt studenți au fost muncitori și determinați, întotdeauna pozitivi și dornici să învețe lucruri noi.

“Împreună cu ei am zugrăvit, reparat, vopsit, construit, zugrăvit, desenat, cosit și multe altele.

În tot acest timp am lucrat la clădiri importante pentru comunitate: căminul cultural, parohia ortodoxă, moara; am lucrat la alte 4 case din sat incluse în Color the Village și, din propria inițiativă, au făcut amenajări și înfrumusețări la casa gazdelor, așa cum au învățat în tot acest timp.

Împreună am recondiționat una din cele mai bune fântâni din sat, am curățat și zugrăvit podul peste Pogăniș, iar la final, ca un cadou pentru sat, am ridicat un stâlp cu indicatoare către localitățile de origine și alte destinații care atrage toate privirile.

Mulțumim! Thank you! Gracias! Grazie!”, este mesajul voluntarilor de la Acasă în Banat.

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara și a fost posibil cu sprijinul localnicilor care i-au găzduit pe voluntari și hrănit pe tot parcursul:

Angela și Valentin Hodinescu, familia părintelui Ionuț și Mihaela Vatră, familia Ancuței Sfîrcoci, familia Gabrielei Hodinescu.

“Ne-au fost alături și voluntarii Asociației Acasă în Banat care au ajutat la coordonarea activităților și Primăria Ramna ne-a pus la dispoziție căminul cultural”, este mesajul Acasă în Banat.

