Universitatea de Medicină din Timișoara – în lista celor mai performante instituții de învățământ superior medical, conform Shanghai Ranking 2022

Performanța academică a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a fost recunoscută prin includerea instituției în lista celor mai performante 500 instituții de învățământ superior medical. Conform clasamentului Global Ranking of Academic Subjects – Clinical Medicine (Shanghai Ranking) pentru anul 2022, U.M.F.V.B.T. a ocupat poziția 401 din 500.

În Shanghai Ranking 2022, domeniul Medicină Clinică, s-au calificat în primele 500 de poziții doar două instituții de învățământ superior din țara noastră.

Shanghai Ranking este unul dintre clasamentele universitare de referință la nivel mondial, fiind principalul instrument de clasificare al performanțelor academice universitare.

Global Ranking of Academic Subjects este publicat anual, începând cu anul 2009, și este primul clasament universitar în care punctajul folosit pentru clasificare este obținut printr-o meta-analiză a mai multor domenii de performanță, oferind o imagine mai fidelă a performanței academice globale.

În stabilirea clasamentului, Global Ranking of Academic Subjects, Clinical Medicine utilizează cinci principali indicatori de performanță.

Numărul de publicații în jurnale științifice poziționate în top 25% din punct de vedere al factorului de impact, conform Web of Science. Numărul de citări obținute de articolele publicate cu afilierea instituției. Numărul de colaborări internaționale materializate prin publicarea de articole științifice. Numărul de articole științifice publicate în The New England Journal of Medicine și Lancet. Numărul de alumni ai universității laureați ai premiilor Nobel sau Lasker-DeBakey Clinical Medical Research.

https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0401

https://www.shanghairanking.com/methodology/gras/2022

Comentarii

comentarii