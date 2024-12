Universitatea de Vest din Timișoara anunță lansarea proiectului SUSTAIN-ACE: Promovarea educației privind sustenabilitatea în contabilitate, economie, finanțe și management

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță lansarea proiectului „Sustainable Accounting, Economic, Finance and Management Education (SUSTAIN-ACE)” – ID 2024-1-RO01-KA220-HED-000255610 – un demers dedicat educației pentru sustenabilitate în învățământul superior.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 12 decembrie 2024, de la ora 10:00, la Institutul de Cercetări Avansate de Mediu – ICAM, Strada Oituz nr. 4, Timișoara, Aula ICAM (P-A102-107).

Evenimentul de lansare va include dezbateri susținute de specialiști din domeniul educației și sustenabilității, precum și oportunități de networking între participanți. Invitați speciali din mediul de afaceri, administrația publică, ONG-uri și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior vor discuta despre importanța integrării sustenabilității în educația contemporană și impactul acestui proiect asupra comunității academice și a sectorului privat.

Acest proiect de tip parteneriat strategic, cofinanțat de Uniunea Europeană şi implementat alături de universitățile partenere (University of Sassari, Italia; University of Skövde, Suedia; University of Belgrade, Serbia; Vytautas Magnus University, Lituania și SS. Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia de Nord), vizează asigurarea relevanţei şi aplicabilităţii practice a cunoștințelor dobândite de studenţi în domeniile contabilitate, economie, finanțe și management. În contextul provocărilor globale legate de schimbările climatice și dezvoltarea economică durabilă, proiectul SUSTAIN-ACE va răspunde nevoilor urgente de adaptare curriculară universitară la cerințele pieței muncii. Proiectul urmărește să dezvolte competențe esențiale pentru studenți, promovând o educație incluzivă și diversă care să pregătească viitorii absolvenți pentru a aborda problemele complexe ale sustenabilității.

Obiectivele cheie asociate proiectului SUSTAIN-ACE vizează:

• Colaborarea cu mediul de afaceri, administrația publică și ONG-uri: Proiectul va facilita derularea unor parteneriate între universități și companii, instituții publice și ONG-uri, asigurând dobandirea de către studenți a competențelor necesare pentru a răspunde provocărilor economice și sociale curente.

• Implicarea cadrelor didactice: Cadrele didactice ale universităților partenere vor avea ocazia să participe la workshop-uri și focus-grupuri, având ca scop îmbunătățirea abilităților de predare a acestora prin integrarea conceptelor conexe dezvoltarii durabile în curriculă.

• Implicarea studenților: SUSTAIN-ACE va oferi studenților oportunități practice de învățare prin participarea la proiecte reale, stimulând astfel angajamentul lor față de educația sustenabilă.

