UVT demarează proiectul „Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile”

În anul în care UVT aniversează 80 de ani de la înființare, orientarea Universității de Vest din Timișoara către sustenabilitate și tehnologiile viitorului devine semnificativă, inclusiv în direcția strategică de transformare structurală către universitatea verde a viitorului. În acest context, ca urmare a semnării contractului de finanțare din Fondul pentru Modernizare, la care au luat parte reprezentanții Ministerului Energiei și cei ai Universității de Vest din Timișoara, echipa de proiect a demarat implementarea proiectului „Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile în vederea asigurării autoconsumului pentru Universitatea de Vest din Timișoara, jud. Timiș” (nr contract de finanțare 183/01.08.2024). Proiectul face parte din apelul de proiecte „PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice” și are perioada de implementare cuprinsă între 01.08.2024 – 31.07.2025 (dar nu mai târziu de 31.12.2026). Valoarea contractului de finanțare accesat din Fondul pentru Modernizare este de 12.843.600,54 lei, eligibilă în întregime din Fondul pentru Modernizare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de utilizare al energiei provenită din surse regenerabile, respectiv din surse solare, prin înființarea unei unități de producție a energiei electrice din surse solare pentru asigurarea consumului propriu rezultat din activitatea proprie. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, investiția în operaționalizarea unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice din surse solare favorizând reducerea amprentei de carbon rezultate din activitate curentă a UVT și reducând gradul de utilizare a energiei electrice din surse clasice cu un nivel mai ridicat de emisii de C02.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „UVT are bucuria să anunțe începerea proiectului finanțat din Fondul pentru Modernizare, prin care vom operaționaliza o unitate de producție a energiei regenerabile de 1,98 MW, utilă pentru a realiza o producție netă totală de energie electrică de 38.634,46 MWh, într-o perioadă de 20 de ani. Demonstrăm astfel o determinare solidă pentru realizarea unui ecosistem în care infrastructura universitară asigură sustenabilitate și este orientată către protejarea mediului, cu efecte pozitive pe termen lung.”

Primul obiectiv specific al proiectului este înființarea unei unități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv surse solare. Obiectivul specific are în vedere realizarea lucrărilor specifice pentru operaționalizarea unei unități de producție a energiei regenerabile care să fie caracterizată de următorii parametri funcționali: capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 2.168.64 kWp /1.980 kWAC; producţia netă de energie primară de 175,80 t.e.p./an din surse regenerabile; producția netă totală de energie electrică de 38.634,46 MWh într-o perioadă de 20 de ani.

Al doilea obiectiv specific are în vedere reducerea amprentei de carbon și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Obiectivul specific are în vedere reducerea amprentei de carbon a UVT prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din producția energiei necesare desfășurării activității proprii. În acest sens, implementarea proiectului contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră cu 23.640,43 tone de CO2 echivalent într-o perioadă de 20 ani (considerând un factor de conversie de 0,6119 tone CO2 echivalent/MWh). De asemenea, obiectivul specific are în vedere promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, implementarea proiectului contribuind la asigurarea autoconsumului din surse regenerabile în detrimentul utilizării energiei provenind din surse generatoare de emisii de gaze cu efect de seră. Acest al doilea obiectiv specific vizează utilizarea în procent de 100% a energiei electrice produse la nivelul centralei fotovoltaice pentru autoconsumul UVT.

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe mai multe sedii și clădiri din patrimoniul UVT, printre care sediile aflate pe Strada Pestalozzi Iohan Heinrich nr. 16; Strada Oituz, nr. 4 și 4C; Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 9A și nr.23; Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4 și nr. 5; Aleea F.C. Ripensia, nr. C15; Strada Paris, nr. 1; Piața Libertății, nr. 1; Aleea Studenților, nr. C 17; Strada Cameliei, nr. 9-11; Strada Renașterii, nr. 26; Strada Aurelianus, Nr. 9-11, căminul 4G; Strada Popa Șapcă, nr. 3 și nr. 5; Strada Rămneanțu Petre, nr. 11; Aleea Lirei, nr. 2; Strada Aleea Studenților nr. C13 etc.

Dintre activitățile proiectului amintim: Derularea procedurilor de achiziții lucrări și furnizare centrală fotovoltaică; Implementarea contractelor de servicii , lucrări și furnizare centrală fotovoltaică și Activități de raportare și rambursare.

Rezultatele asumate în cadrul proiectului vizează:

Rezultat I – Înființare unitate producție energie regenerabilă și

Rezultat II – Reducerea amprentei de carbon a solicitantului.

Indicatorii de realizare (program):

FMS04 – FMS04_Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) – 1,980 MW.

Indicatorii de rezultat (program):

FMS06_Producţia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) – : 1.987,87 MWh/an;

FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) – 11,46 %;

FMS07_Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) – 39.757,32 MWh;

FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) – 1.216,38 Echivalent tone de CO2/an.

