Universitatea Politehnica Timișoara a aderat la Cluj IT Cluster. Rectorul Florin Drăgan: ”Aducem și alte industrii la Timișoara…!”

Viziunea Universităţii Politehnica Timişoara a fost și este aceea de a deveni o universitate de vârf, în conformitate cu tradiția și istoria de mai bine de un veac.

Pentru atingerea acestui deziderat, UPT şi-a propus, printre altele, integrarea tehnologiilor informaţionale în educaţie şi introducerea unui sistem de educaţie de tip blended learning, continuarea tradiției de dezvoltare a soluțiilor moderne pentru uz academic și pentru transfer către mediul socio-economic.

În acest sens, Universitatea Politehnica Timișoara a aderat la Cluj IT Cluster. Înființat în octombrie 2012, Cluj IT este o rețea bazată pe inovarea companiilor IT românești și a organizațiilor conexe, cu scopul de a crește competitivitatea și creșterea serviciilor și produselor IT pe piețele internaționale, dar și acela de a construi un parteneriat public-privat sustenabil, puternic, pentru a îmbunătăți calitatea vieții comunității din care face parte.

Prin aderare, Universitatea Politehnica Timișoara își propune să aducă plusvaloare și know-how pe zona de inovație, în și din colaborarea cu partenerii și membrii Cluj IT Cluster.

„Am decis să aderăm la Cluj IT Cluster pentru că ne interesează să includem Universitatea Politehnica Timișoara în clusterele cu proiecte ambițioase la nivel național, nu doar regional. În plus, suntem tot mai interesați să aducem și alte industrii la Timișoara, cum ar fi cele creative, dincolo de specificul local și să dezvoltăm un pol de antreprenoriat al României bazându-ne pe experiențe de succes,“ a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Încă de la primele discuții referitoare la aderarea la cel mai vechi și mai titrat cluster IT din România – Cluj IT – UPT și-a dorit un rol activ, fiind convinși că experiența în cercetare, dar și corpul profesoral de elită, pot aduce o contribuție importantă pe zona de dezvoltare a industriei IT din țara noastră, odată cu acest parteneriat.

„Alăturarea Universității Politehnica Timișoara la ecosistemul de inovare al cărui epicentru este Cluj-Napoca, arată încă o dată dimensiunea națională a activității noastre și ne duce cu un pas mai aproape de ceea ce ne-am propus. Viziunea noastră este despre o țară în care lucrurile nu se mai petrec la întâmplare, în care dezvoltarea pe principii sustenabile este susținută prin colaborare și proiecte majore ce adresează nevoile reale ale societății românești, în aliniere cu direcțiile actuale și viitoare europene. Ne dorim ca parteneriatul cu Universitatea Politehnica Timișoara să fie unul de succes și să vedem cât mai curând posibil primele rezultate concrete,” a declarat Andrei Kelemen, CEO Cluj IT Cluster.

Cluj IT Cluster susține că, prin astfel de parteneriate, se impune tot mai clar o viziune națională, un proiect de țară care centrează națiunea în jurul inovării, a industriei IT și a performanței, toate ingrediente ale unui viitor sustenabil pentru generațiile următoare. TECH NATION, conceptul creionat de Cluj IT Cluster, poate oferi liniile directoare ale dezvoltării României în jurul unor valori și principii susținute puternic de mediul academic care, împreună cu mediul de afaceri, poate genera soluții ce vor fi puse în practică de companiile aflate în avangarda industriei pe care o reprezentăm.

