Universitatea Politehnica Timișoara – în avangarda cercetării în domeniul printării 3D

Cele mai noi tehnologii în domeniul fabricației aditive și printării 3D au fost prezentate vineri, 11 iunie 2021, la Universitatea Politehnica Timișoara, în cadrul primului seminar, dintr-o serie de trei, organizate pe această team.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Eastern European twinning on Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing”, coordonat de prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina, prorector al UPT.

Practic, Universitatea Politehnica Timișoara, care se află în avangarda cercetării în acest domeniu nou, în care are o expertiză temeinică, realizând, de altfel, caracterizarea și testarea componentelor realizate de producători prin fabricație aditivă, a constituit, de această dată, un liant între furnizorii și beneficiarii produselor obținute prin aceste tehnologii noi, utilizate din ce în ce mai mult.

În cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul SIRAMM, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, cel care a făcut posibilă aducerea la aceeași masă a tuturor celor interesați de fabricația aditivă, au fost prezentate cele mai noi tehnologii în domeniu, adaptarea acestor tehnologii în domeniul automotive, printare și scanare 3D, proiectarea și simularea proceselor de fabricație aditivă, precum și demostrații practice de printare/scanare 3D, printre care „reverse engineering”, un procedeu nou, ce presupune scanarea, prelucrarea și printarea 3D a pieselor, cu o acuratețe de 25 de microni, sau scanarea unor repere foarte mari, de până la 4 m. Dintre companiile participante amintim Nutechnologies, CadWorks, Vitesco Technologies, Continental, ICPV Arad -a explicat Lucian Ronkov.

