Universitatea Politehnica Timișoara, la primul bootcamp E³UDRES²

O echipă a Universității Politehnica Timișoara a participat, în prima jumătate a lunii iulie, la primul Bootcamp E³UDRES², organizat la St. Jakob im Defereggental, în Osttirol, Austria, pe tema „The New Sustainable Future Campus”. Cei 24 de studenți din 6 țări partenere au lucrat în echipe internaționale pentru a găsi soluții la challenge-urile propuse cu scopul de a crea în comun un concept care să contribuie la o societate mai inteligentă și mai durabilă: „Lifelong Growth”, „Living Formats”, „Bridging & Sharing Talents”, „Regional Impact”. Membrii board-ului E³UDRES²prezenți la St. Polten au jurizat pitch-urile transmise live fiind încântați de creativitatea participanților. Echipa UPT a fost reprezentată de studenții Andrada Baleți, Leonardo Coț, Andreea Gealapu, Mihai Pistrugă-Adam, și de mentorii prof.univ.dr. Claudiu Albulescu și șl.univ.dr. Valentin Niță.

Bootcamp-ul a oferit participanților șansa de a participa activ la proiectarea viitorului Europei, de a experimenta un mediu de lucru inovator și creativ, cu sprijin și motivație din partea mentorilor și experților, învățând astfel să dezvolte o idee de la problemă la o soluție cu impact. În final, au părăsit bootcamp-ul cu cunoștințe aprofundate despre design thinking, modele de afaceri, prezentare către investitori și, desigur, regiunile E³UDRES².

Din echipa câștigatoare ce a adresat challenge-ul „Regional Impact” a făcut parte și studenta UPT, Andreea Gealapu. Soluția propusă a vizat implementarea unei platforme digitale denumită CEU („Create Engage Unify”). Scopul acesteia este de a crea o regiune inteligentă care să-și conecteze cetățenii și care să se concentreze pe educația transparentă, soluții sustenabile și neuro-diversitate. Pe scurt, acest website este un proiect universitar care urmează ideea „De la Regiune – Pentru Regiune”, prin conectarea studenților, antreprenorilor, companiilor și a localnicilor pentru a colabora în vederea adresării și rezolvării problemelor regionale.

Proiectul E³UDRES² (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions), derulat in cadrul initiativei „Universitati Europene”, promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a mediilor lor rurale, transformându-le în regiuni inteligente și durabile, conturând și contribuind la crearea unui viitor prosper, cu o mai bună calitate a vieții pentru o societate europeană în plin progres. Alaturi de Universitatea Politehnica Timișoara, din acest proiect fac parte: St. Pölten University of Applied Sciences (Austria), Instituto Politécnico de Setúbal (Portugalia), Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Ungaria), UC Leuven Limburg (Belgia), Vidzeme University of Applied Sciences (Letonia), Saxion University of Applied Sciences (Țările de Jos) și Fulda University of Applied Sciences (Germania).

E³UDRES² Bootcamp a fost organizat ca un program intensiv Erasmus+ Blended, care include o componentă virtuală a evenimentului, precum și activitatea principală la fața locului la St. Jakob.

