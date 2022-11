Universitatea Politehnica Timișoara s-a întors încărcată cu trofee de la Salonul Pro Invent de la Cluj-Napoca

Echipa Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Universității Politehnica Timișoara (CITT-UPT), coordonată de ș.l.dr.ing. Corneliu Birtok-Băneasă, care a participat la cea de-a XX-a ediție a la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, organizat la Sala Polivalentă BT Arena de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, s-a întors din nou, așa cum ne-a obișnuit, încărcată de trofee.

Echipa a avut înscrise în cadrul salonului 9 brevete, un proiect de cercetare și 13 proiecte ale doctoranzilor și studenților.

Creativitatea echipei CITT-UPT a fost recunoscută la a XX-a ediție a Salonului Internațional Pro Invent 2022, cu adevărat meritorie fiind obținerea Marelui Premiu al Universității Europene de Tehnologie EUt+, o alianță de 8 instituții de învățământ superior din domeniul tehnic care încearcă să armonizeze activitatea pedeagogică și de cercetare a universităților partenere.

„Increasing the competitiveness of UPT by setting up the Center for Innovation and Technology Transfer – Politehnica 2020 – CITT Politehnica 2020” este titlul lucrării premiate, ce vizează creșterea inovației în Regiunea Vest a României prin înființarea și operaționalizarea unui Centru de Inovare și Transfer Tehnologic în cadrul Universității Politehnice din Timișoara. Scopul înființării acestui CITT este de a oferi sprijin entităților de inovare și transfer de tehnologie în domenii de specializare inteligentă și anume: Tehnologii informaționale și comunicații, Spațiu și securitate, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate și Energie, mediu și schimbări climatice.

În afara acestui important premiu, echipa UPT a mai fost recompensată cu următoarele:

Premiul FIR Excellence in Innovation

Premiul Special UPB

Premiul Special ULBS

Premiul Special ICECHIM

Premiul Special URBAN Excelență in EcoInovare

Premiul Special INOE

Premiul Special UTM

Premiul II – Categoria Studenți

Diploma de Excelență Justin Capra

Diploma de Excelență USAMV

13 Diplome de Excelență ProInvent

10 Medalii de Aur

Dintre brevetele care au fost prezentate de echipa UPT menționăm:

Procedure for the drinking water treatment – o procedură pentru tratarea avansată a apei potabile, pentru tratarea efluenţilor industriali şi reziduali şi pentru tratarea apelor uzate municipale, bazată pe o instalaţie modulară, care include un electrolizor echipat cu electrozi de diamant dopaţi cu bor – autori Florica Manea, Katalin Bodor, Ilie Vlaicu, Nicoleta Lungar, Aniela Pop, Rodica Pode;

Installation used for cleaning a segment from a section of a collector pipe of domestic wastewater – o instalație de desfundare a unui segment dintr-o secțiune a unei conducte colectoare a rețelei interne de ape uzate menajere, comandată de la distanță – autori Pavel Ştefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Dobrin Emilia, Bînzar Alexandru;

Device for Determining the Value of Large Diameters – un aparat de măsurare a pieselor cu diametre mari interior sau exterior – autori Gabriel Nicolae Popa, Corina Maria Diniș, Iosif Popa;

Method for integrating real life assets in to the metaverse with real-time database security – utilizarea gemenilor digitali ai activelor 3D din viața reală (de exemplu, clădiri, detalii, statui, artă etc.) într-un mediu virtual – autor Andrei Crișan;

Economical System for Automatic Adjustment of the Power Factor, with Capacitor Banks, in Three-Phase Low-Voltage Installations – un sistem economic de reglare automată a factorului de putere cu baterii de condensatoare în instalaţii trifazate de joasă tensiune – autori Gabriel Nicolae Popa, Corina Maria Diniș, Iosif Popa;

Electronic Time Relay with All Usual Functions – un releu ce realizează întârzierea atracției, eliberarea, reținerea în stare atrasă pentru un anumit timp, întârzierea atracției sau eliberarea electromagnetică – autori Gabriel Nicolae Popa, Iosif Popa, Sorin Ioan Deaconu;

Self-adaptive gearbox for pedal vehicles – o cutie de viteze destinată asigurării propulsiei unui vehicul de transport agrement: (biciclete, hidrobiciclete, triciclete, cărucioare cu pedale, mopede), în scopul reducerii consumului de energie în timpul mersului cu bicicleta – autori Romeo Cătălinoiu, Sorin Aurel Rațiu, Imre Zsolt Miklos;

Dry Cylindrical Type Electrostatic Precipitator with Parallelepiped Housing – un precipitator electrostatic de tip cilindric uscat, pentru centrale de putere mică ce foloseau combustibili fosili sau lemn uscat.

