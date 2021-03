Universitatea Vasile Goldiș Arad înființează Academia UVVG Red Hat

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a anunțat că a început colaborarea cu Red Hat pentru a crea Academia UVVG Red Hat. Academia Red Hat este un program de educație open source, implementat pe web și gestionat de web, care este conceput pentru a oferi materiale curriculare la cheie instituțiilor academice pentru a începe și susține un program curricular open source și Linux.

Academia Red Hat transformă instituțiile academice în centre pentru talente pregătite pentru întreprindere, dotându-le cu formare Red Hat. De mai bine de un deceniu, această Academie a furnizat liceelor și instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume, care au tehnologia și mediile de asistență necesare, instrucțiuni practice, curriculum, laboratoare, teste bazate pe performanță și suport pentru instructori. Curriculum-ul web al Academiei Red Hat ajută la crearea de competențe practice prin învățare și testare, bazate pe performanță.

Materialul academic include un curriculum online gratuit pe bază de web labs, cărți electronice și cărți tipărite (versiunea HTML e gratuită), iar E-book şi cărțile pot fi cumpărate prin portalul RHA, administrat de partenerul Red Hat, materialul fiind în permanență actualizat pentru a asigura studenților pregătirea, conform cerințelor de pe piață, după absolvire.

Studenţii UVVG vor primi 50% din toate examenele comerciale la terminarea cursurilor. Acestea includ activități orientate teoriei şi verificări de cunoștințe bazate pe laborator, performanță şi exerciții. Portalul web include cursuri pentru studenți și profesori, iar la final se eliberează certificate de participare la cursuri. Cursurile existente la ora actuală pe platformă sunt: Red Hat System Administration I (RH124); Red Hat System Administration II (RH134); Red Hat System Administration III: Linux Automation (RH294); Red Hat OpenStack Administration I (CL110); Introduction to OpenShift Applications ( DO101); Introduction to Containers, Kubernetes and Red Hat OpenShift (DO180); Red Hat Application Development I: Programming in Java™ EE (AD183); Red Hat Application Development: Implementing Microservices Architectures (DO283).

„Suntem încântați că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ni se alătură în acest program în creștere al Academiei Red Hat. Pentru a ajuta elevii și studenții să învețe despre tehnologiile și soluțiile Red Hat și să stabilească abilități open source la cerere, lucrăm îndeaproape cu o diversitate de instituții de învățământ”, a declarat Ken Goetz, vicepreședinte, Instruire și atestare globală, Red Hat.

La rândul ei, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a subliniat importanţa acestui parteneriat: „Suntem onoraţi să devenim parteneri ai acestei prestigioase Academii, studenţii şi profesorii Universităţii noastre urmând să beneficieze de materiale curriculare în scopul formării de competențe practice, prin învățare și testare, bazate pe performanță. Academia UVVG Red Hat va fi o platformă care va asigura pregătirea la standarde înalte, conform cerinţelor pieţii”.

Comentarii

comentarii