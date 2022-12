Universitățile și Primăria din Timișoara, proiect comun de 21 de milioane de euro: campus de 30.000 de metri pătrați pentru învățământ dual

Joi, 15 decembrie, reprezentanții Primăriei Timișoara și a trei universități din oraș au anunțat formarea unui parteneriat pentru atragerea unei finanțări de 21 de milioane din PNRR, în vederea realizării unui campus pentru învățământul dual. Astfel, primăria va da terenul; Universitatea Politehnică, de partea de automotive; Universitatea de Științele Vieții, de partea de ingineria mediului; iar UVT, de turism și servicii.

„Este o finanțare strategică pentru Timișoara: 21 de milioane de euro – valoarea maximă pentru care putem să aplicăm pentru un campus educațional dual la nivel regional. Sunt doar 10 în toată țara. (…) Parteneriatul va conține și firme, există un apel între firmele din Timișoara care doresc să ni se alăture pentru a forma acest consorțiu. Odată ce vom avea toată trupa, vom trimite proiectul la ministerul educației. Nu este un proiect al primăriei, ci, cu adevărat, unul al orașului, în care ne unim forțele cu mediul universitar, mediul de învățământ preuniversitar și mediul de afaceri. Lider de proiect va fi Universitatea Politehnică, parteneri vor fi primăria și celelalte două universități, împreună cu câteva licee. De ce este important? Suntem deja un pol economic, dar ne confruntăm în continuare cu lipsa forței de muncă și multe firme caută oameni calificați, nu în ultimul rând teoretic, cât și practic. Aceasta este ideea de bază a învățământului dual. Aceasta este și ideea: ca un elev să și învețe la o școală, și să lucreze la o firmă. Până la urmă, construim un ecosistem prin care ne asigurăm că formarea pe care o primesc tinerii de azi se potrivește și cu cerințele din piața muncii”, a explicat primarul Dominic Fritz.

Momentan, încă se așteaptă după atragerea unor parteneri din mediul privat, dar și după modificarea Legii Educației, care, în noua variantă, ar urma să aibă și prevederi privind învățământul dual universitar. Cererea de finanțare prin PNRR ar urma să fie depusă după aprobarea acestei legii, cel mai probabil undeva în ianuarie sau februarie. Lucrările efective la campus ar trebui să fie gata până în 2026, la fel ca toate obiectivele finanțate prin PNRR.

Până în prezent se știe că de turism și serviciile de marketing se vor ocupa UVT și Liceele „F.S. Nitti” și „Emanuil Ungureanu”. Pe partea de automotive se va implica UPT, dar și liceele „Emanuil Ungureanu” și „Regele Ferdinand I”. Pe domeniul ingineria mediului, cu USV vor colabora și Liceul Silvic și Liceul Azur. În final, pe partea de construcții și inginerie se vor implica Liceul de Vest și Liceul Electrotimiș. Primăria vine cu un teren de 30.000 de metri pătrați, în zona industrială Calea Buziașului, dar ar urma să ofere ajutor și de-a lungul realizării documentației și efectuării lucrărilor.

Reprezentanții universităților au oferit și ei anumite explicații. Din partea UPT, rectorul Florin Drăgan a insistat asupra „schimbării de mentalitate” în privința învățământului dual, reflectată și în viitoarea nouă lege a educației. „În baza acestor prevederi, universitățile își vor face – prevederile încă nu sunt operabile – programe de studii de tipul de studii dual. Acestea vor putea să vină în continuarea studiilor pe care și le fac elevii la liceu. Așteptăm fonduri importante care vin în rom pentru a putea susține un astfel de consorțiu. Pentru noi, ca și lider, pe zona tehnică, lucrurile sunt mai ușoare, avem deja industrie, zona de automotive și telecomunicații”, a punctat rectorul UPT.

Cosmin Alin Popescu, rectorul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” a adăugat: „Printre programele gestionate de universitatea noastră și, bazându-ne pe discuțiile pe care le-am avut în cadrul consilierilor care au avut loc, cel puțin unele dintre ele cu mediul de afaceri, și cele două întâlniri de lucru cu universitățile am găsit oportun să mergem pe partea de ingineria mediului, ceea ce înseamnă chestiuni de apă, distribuirea și tehnonologia apelor uzate. Rolul acestui consorțiu este să vine să aducă un plus, un aport pe zona resurse umane. În ceea ce privește specialiștii acestui domeniu, al alimentării cu apă. este o problemă de mediu foarte importantă. Este nevoie avem specialiști pe zona aceasta, și învățământul dual poate veni să completeze studiile de licență, master și doctorat. Ulterior, dacă vor veni și alte solicitări din mediul economic, la care vom putem să răspundem, o vom face. Avem și companii din agricultură, vor avea nevoie de oameni pregătiți cu tehnologia, investițiile care se fac în agricultură – tractoare foarte scumpe, combine și alte utilaje – de pe partea de automotive. Acest sector este deservit în cea mai mare parte de colegii de la Politehnică. De asemenea, pe sectorul legat de turism, discutăm cu colegii de la UVT. Vom fi implicați pe zona de servicii de servicii. Am identificat câteva licee la nivelul județului Timiș care se vor dezvolta pe direcții suprapuse pe învățământul”.

În final, din partea UVT, prorectorul Florin Alin Sava a spus: „Este unul dintre cele mai ambițioase proiecte din ultimii ani, nu doar ca valoare a investiției, ci pentru că se schimbă puțin și filosofia. Vom face clase la solicitarea firmelor, vom oferi burse pentru elevii care vor urma acest program. La UVT avem o facultate de economie și administrarea afacerilor, așadar partea competentă ar fi zona de servicii. Este o nevoie foarte mare pe termen scurt și în privința Capitalei Europene a Culturii. Acest domeniu are nevoie de mai multă specializare, zona de servicii va în grija noastră, împreună cu partenerii din «Ferdinand» și «Ungureanu». Prin turism înțelegem nu doar pensiuni sau locuri de vizitat, ci și târguri, evenimente, marketing, tocmai cele de consiliere în marketing sau consiliere în turism”.

