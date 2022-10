UNIVIBES by UVT 2022: 3 scene, mix de genuri muzicale, videomapping, jocuri & activități, zone de food & drinks

Tradiția OccupyTheUniversity merge mai departe și în anul 2022, celebrând un nou an universitar, în stilul deja consacrat de UNIVIBES by UVT. 3 scene, mix de genuri muzicale, ritmuri electrice, acustice, rock, blues sau d’n’b, videomapping, proiecții de scurtmetraje, jocuri & activități, zone de food & drinks, toate acestea întâmpină studenții, comunitatea academică și publicul timișorean în spațiile din incinta sediului central al Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4), pentru un început de an universitar ca la carte. Vă așteptăm luni, 3 octombrie 2022, plini de energie, la cea mai mare petrecere a toamnei – UNIVIBES by UVT – după următorul program: Energy Stage (parcarea din fața sediului central UVT): 18:00-19:00 – ZoleeVee 19:00-20:00 – Raven’s Heart 20:15-21:15 – FC DNB (Gojira & Planet H feat. Psihotrop) 21:30-23:00 – Alternosfera Feeling Stage (curtea din spatele sediului central UVT, lângă terenul de baschet) 18:00-18:50 – KiNDLEiN 19:00-20:00 – Amalia Gaiță 20:15-22:00 – Ada Milea & Bobo Burlăcianu Vibration Stage (a doua curte interioară din partea dreaptă din sediul central UVT): 16:30-18:30 – DJ Cra 18:30-20:00 – George Allen 20:00-21:30 – DJ K-LU 21:30-23:00 – DJ Kuky Cinema Stage (Amfiteatrul „Ioan Mihai” – parter, sediul central UVT): 17 -23 – proiecții de scurtmetraje ale studenților Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București (UNATC) Board Games Yard (curtea interioară, hol partea stângă, sediul central UVT) – 16 – 21 Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea de Vest din Timișoara, o universitate a alianțelor europene, își deschide anul cu un vibe plin de energie. De mai mulți ani, ne-am obișnuit să-i ghidăm pe cei mai noi studenți, „bobocii” din anul întâi, printre jaloanele muzicale, artistice și culturale ale universității, toate oferite prin acest festival unic. UNIVIBES by UVT este un festival dedicat studenților, dar și comunității timișorene. Vă așteptăm la UVT, cu vibrație artistică și sound studențesc!” Participarea la eveniment este liberă! Partenerii evenimentului sunt: Ministerul Educației, Consiliul Județean Timiș, Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT).