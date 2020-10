UPT – 34 de invenții, proiecte și standuri, la Salonul Internațional Traian Vuia 2020 Timișoara

Membrii echipei Universitatea Politehnica Timișoara, coordonată de Corneliu Birtok Băneasă, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Hunedoara a UPT, au prezentat cele mai noi 34 de invenții, proiecte de cercetare, standuri didactice și chiar invenții de weekend în cadrul Salonului Internațional Traian Vuia 2020.

Salonul fost organizat de Societatea Inventatorilor din Banat în parteneriat cu SC REMIR SRL, ajuns la cea de-a VI-a ediție, care se desfășoară online, în perioada 13 – 15 octombrie 2020.

Unele dintre invențiile prezentate de echipa UPT sunt destinate combaterii pandemiei de Covid-19, dar și rezolvării unor probleme de actualitate.

Iată care sunt acestea:

Dispozitiv pentru reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat de pacienții ventilați mecanic (autori: Ordodi Laurențiu Valentin, Dumitrel Gabriela Alina, Pană Ana-Maria, Todea Anamaria, Mâțiu-Iovan Liliana, Ionel Raul Ciprian, Săndesc Dorel, Bedreag Ovidiu Horea, Păpurică Marius, Rogobete Alexandru Florin, Simion Ion, Motica Alin, Groapă Dan Sergiu, Păunescu Virgil, Bojin Maria Florina, Gavriliuc Oana Isabela), care permite reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat de către pacienții ventilați mecanic înainte ca acesta să ajungă în atmosfera salonului de terapie intensivă.

SeptoBirCor (autor: Corneliu Birtok Băneasă), un dezinfectant de mâni pe bază de ingrediente naturale (alcool, produse apicole, uleiuri antiseptice). SeptoBirCor are un efect dublu: mâinile sunt dezinfectate și, în același timp, sunt hidratate, eliminând efectele secundare, cum ar fi deshidratarea, iritarea și fisurile pielii. SeptoBirCor este un produs ecologic din gama de invenții Weekend sub brand Air by Corneliu, cu scopul de a crește calitatea vieții;

Stația de încărcare Antik „Energy Tree” (autori: studenții Sapta Doru Ioan, Marinuț Gabriel Paul, Chira Sorina Mihaiela, Mândru Gabriel Daniel) este un dispozitiv multifuncțional bazat pe energie regenerabilă, cu scopul de a remedia problema cetățeanului modern care de multe ori, când este în spațiul public, ajunge în situația de a fi nevoit să își încarce dispozitivul mobil, dar nu are acces la o sursă de curent. Acesta este construit din materiale rezistente indiferent de condițiile meteo, cu diferite tehnologii moderne pentru a oferi utilizatorului său o experiență cât mai plăcută. Antik Energy Tree are ca scop creșterea autonomiei dispozitivelor mobile, într-un design Eco-Friendly.

Lista completă a invențiilor și a proiectelor de cercetare este completată de următoarele:

Cylindrical multi-hollow briquette produced of ferrous pulverous waste (Hepuț Teodor, Crișan Eugen, Ardelean Erika, Socalici Ana, Ardelean Marius);

Instalație electrică pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor din mijloacele de transport în comun (autori: Pavel Ştefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Tutelcă Ancuţa Letiţia, Suciu Siviu Cristian, Popoiu Călin Marius);

Instalație pentru monitorizarea de la distanță a coroziunii în sol a construcțiilor metalice acoperite și neacoperite cu zinc (autori: Pavel Ştefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Moldovan Aurel);

Metodă de control pentru un compensator capacitiv automat destinat îmbunătățirii factorului de putere și echilibrării sarcinii în rețele electrice trifazate cu patru conductoare (autor: Pană Adrian);

Self-Adaptive Mechanical Reducer with Variable Gear Ratio (autori: Romeo Cătălinoiu; Sorin Aurel Rațiu; Imre Zsolt Miklos);

Economical system for automatic adjustment of the power factor, with capacitor banks, in three-phase low-voltage installations (autori: Popa Gabriel Nicolae, Diniș Corina Maria, Popa Iosif);

Device for measuring the large inner or outer diameters (autori: Popa Gabriel Nicolae, Diniș Corina Maria, Popa Iosif);

Automatic siphon installation (autori: Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif);

The inverted super absorbing filter (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

W super absorbing air filter (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

Drift super-aspirating air filter (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

Program educațional „Laboratorul lui Dexter” (autori: Corneliu Birtok Băneasă, Adina Berghian Budiul, Diana Stoica, Oana Găianu);

Intelligent control system for continuous casting based on water flow control in the secondary cooling (autor: Gelu-Ovidiu Tirian);

SeptoBirCor (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

Development of Experimental Laboratory of Applied Ergonomics (autori: Popa Mihaela, Topor Marcel, Dascăl Amalia);

Air by Corneliu – Weekend inventions (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

Stand de cercetare destinat măsurării parametrilor de forță și a lungimii arcului de contact pentru laminarea longitudinală simetrică și asimetrică (autor: Vasile Alexa);

Application for generating the 3D models of linear hydraulic motors (autori: Bogdan-Dorel Cioroagă, Vasile George Cioată, Vasile Alexa);

Experimental plant for resistance to thermal fatigue (autor: Camelia Pinca Bretotean);

Metal gland for large diameter electrical cables (autori: Ciortea Dan, Popa Gabriel Nicolae);

Integrated heat deflector (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

The attempt to traction of the insulation of the cable lay-ups from cars (autori: Teodor Vasiu, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă);

CFD-assisted analysis and optimization of filtration module from an internal combustion engine (autor: Robert Bucevschi);

High quality cast iron used in rolling stock braking systems (autori: Bucur Flavius, Socalici Ana, Putan Vasile, Josan Ana);

Stand experimental CP4 – Laboratorul lui Dexter (autori: Corneliu Birtok Băneasă, Tudor Dinu Ioniță, Adina Budiul Berghian, Gabriel Daniel Iordachi);

Experimental didactic stand for the study of road vehicle transmissions (autor: Amalia Ana Dascăl);

Autonomous Compressor Grinder – ACG (autori: Iulian Marian Tomesc, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă);

Experimental stand for the study of mandrels with bilateral chuck collets (autori: Vasile George Cioată, Vasile Alexa, Lidia Simona Dece);

Bar rolling device (autori: Bogdan-Dorel Cioroagă, Vasile George Cioată, Vasile Alexa);

Dynamic device for air transfer (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

Dry cylindrical type electrostatic precipitator with parallelepiped housing (autor: Popa Gabriel Nicolae);

Stand semiautomat pentru determinarea defectelor din faza de asamblare a elementului priză centură de siguranță (Vasile Alexa, Vasile George Cioată, Ioan Daniel Buta).

