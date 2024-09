UPT, cea mai bună dintre universitățile tehnice din România, în 2023, după numărul de autori citați

În Anul Alumni, când Universitatea Politehnica Timișoara sărbătorește 100 de ani de la absolvirea primei generații de ingineri, ne îndreptăm atenția și către cadrele didactice care i-au format și care dau prestigiul instituției. Iată că, din nou, Politehnica timișoreană este prezentă în topul celor mai citați 2% autori din lume în cel mai recent clasament Elsevier, care indexează datele pentru aproape 7 milioane de oameni de știință și care ține cont de numărul de citări.

Baza de date creată, disponibilă public cu oameni de știință de top citați, oferă informații standardizate despre citări, h-index, hm-index ajustat pentru co-autor, citări la lucrări în diferite poziții de autor și un indicator compozit (c-score). Sunt afișate date separate pentru impactul pe parcursul carierei și, separat, pentru impactul unui singur an recent.

UPT este prezentă în topul celor mai citați autori cu 14 cadre didactice și cercetători clasificați pentru întreaga carieră (Ion Boldea, Radu-Emil Precup, Ioan Sârbu, Cristian Lascu, Vasile Marinca, Dan Dubină, Marius Gheju, Robert Ianos, Liviu Marșavina, Ladislau Matekovits, Gheorghe Andreescu, Daniel Belega, Emanoil Linul, Virgil Duma) și cu 15 doar pentru anul 2023 (Claudiu Tiberiu Albulescu, Ion Boldea, Ioan Sârbu, Radu-Emil Precup, Codruța Ancuți, Cosmin Ancuți, Emanoil Linul, Cristian Lascu, Călin-Adrian Popa, Liviu Marșavina, Dan Dubină, Raul-Cristian Roman, Carmen-Gabriela Boeriu, Vasile Marinca, Virgil-Florin Duma.

Demnă de remarcat este prezența în clasament, pe lângă profesori consacrați, a numeroase cadre didactice tinere, care vin să confirme păstrarea tradiției excelenței în UPT. De asemenea, ținând cont de numărul total de cadre didactice, trebuie subliniată performanța Universității Politehnica Timișuara , care se situează, la nivel național, înaintea unor universități mult mai mari.

Astfel, între universitățile tehnice din România, Universitatea Politehnica Timișoara are 14 autori menționați pentru întreaga carieră, în timp ce Universitatea Politehnica București are 18 prezențe, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca are 9 prezențe, iar Universitatea Tehnică din Iași are 6 prezențe.

Pentru anul 2023, situația e și mai bună, Universitatea Politehnica Timișoara situându-se pe primul loc la nivel național, cu 15 autori, urmată de Universitatea Politehnica București cu 12 autori, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu 9 autori și Universitatea Tehnică din Iași, cu 8 autori.

Alături de Politehnica timișoreană în baza de date Elsevier se regăsesc și celelalte universități din Timișoara: Universitatea de Vest (5 autori pentru întreaga carieră și 5 pentru anul 2023), Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” (1 autor pentru întreaga carieră și 6 pentru anul 2023), Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” (1 autor pentru anul 2023).

