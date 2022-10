UPT, cea mai bună universitate tehnică din țară pe domeniul inginerie

Cu ani în urmă, academicianul Mircea Malița spunea că la Timișoara este cea mai bună politehnică din țară. O reconfirmare a acestui fapt este relevată de două recente ranking-uri internaționale, Times Higher Education (THE) și US News, care plasează Universitatea Politehnica Timișoara pe primul loc între universitățile tehnice.

Astfel, conform „Times Higher Education World University Rankings 2023 by subject: engineering”, Universitatea Politehnica Timișoara se poziționează pe locul doi în România și pe primul loc între universitățile tehnice, fiind clasată și între primele 1000 de universități la nivel mondial. În acest clasament, Politehnica timișoreană punctează foarte bine la numărul de citări (în ciuda numărului mic de cadre didactice, comparativ cu alte universități), la venitul din industrie, la reputația internațională, la partea de cercetare și la calitatea educației.

În clasamentul întocmit de US News – Best Global Universities for Engineering in Romania – Universitatea Politehnica Timișoara se situează tot pe primul loc între universitățile tehnice românești, ocupând, de asemenea, locul 640 la nivel mondial pe inginerie. Și în acest caz, criteriile care au propulsat UPT în elita mondială sunt reputația globală și regională, numărul de publicări și conferințe, numărul de citări, numărul de lucrări publicate între primele 10% cele mai citate, colaborările internaționale, numărul de lucrări științifice aflate între primele 1% cele mai citate.

Pozițiile ocupate în clasamentele internaționale pe domeniul inginerie sunt rezultatul eforturilor depuse de întreaga comunitate academică a Universității Politehnica Timișoara, în ultimii ani, pentru asigurarea unei educații de calitate, prin investițiile care fost făcute în dezvoltarea bazei materiale, prin adaptarea continuă a procesului educațional la cerințele pieței muncii, un rol important în acest sens avându-l și Comitetul Director al UPT, ce reunește reprezentanții principalelor companii din zonă, prin proiectele derulate, prin activitățile de cercetare, atât la nivel teoretic, cât și aplicativ, prin contractele încheiate cu industria.

Astfel, nu este întâmplător faptul că procentul de angajabilitate pe specialitate în rândul absolvenților de inginerie este de peste 90%, în condițiile în care nu sunt luați în calcul cei care continuă studiile, cei care pleacă din țară sau cei care își deschid afaceri proprii.

