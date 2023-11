UPT celebrează centenarul campusului universitar din Timișoara. Programul manifestărilor

Ziua de 11 noiembrie are o însemnătate aparte nu doar pentru Universitatea Politehnica Timișoara, ci pentru întreg orașul de pe Bega. Prin semnarea, de către Regele Ferdinand, la 11 noiembrie 1920, a Decretului de înființare a Școalei Politehnice, Timișoara a fost ridicată la rangul de Civitas Academica.

Trei ani mai târziu, același suveran inaugura, la 11 noiembrie 1923, prima clădire proprie a Școlii Politehnice timișorene, Facultatea de Mecanică, o clădire emblematică, atât prin stilul arhitectural, cât mai ales prin funcția pe care a îndeplinit-o, momentul fiind, practic, actul de naștere al Campusului Universitar Timișoara. Cu acel prilej, Regele Ferdinand a rostit și celebra frază care a devenit devenit motto-ul Politehnicii timișorene – „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domneşte într-însa”.

Transformarea Timișoarei în oraș universitar a avut ca efect direct creșterea sa și sporirea atractivității pentru investițiile de toate tipurile, păstrarea spiritului tânăr și inovator, promovarea imaginii sale de avangardă a științei românești și europene. Zecile de mii de absolvenți ai Politehnicii au contribuit la industrializarea și modernizarea țării. Iar calitatea extraordinară a resursei umane formate la Politehnică a fost un factor decisiv în atragerea investitorilor străini după schimbarea de regim din 1989.

Dacă în 2020 am sărbătorit 100 de ani de la înființarea Politehnicii timișorene, în 2023, an în care care Timișoara a devenit Capitală Culturală Europeană, celebrăm Centenarul Campusului Universitar Timișoara, iar atenția se îndreaptă spre impactul pe care acesta l-a avut în ceea este astăzi Timișoara și Politehnica.

Zilele Politehnicii programează, în aceste zile, o serie de evenimente ce au în prim-plan istoria de 100 de ani a campusului, rolul Politehnicii în dezvoltarea orașului, a regiunii și chiar a țării, dar și perspectivele de viitor ale Universității Politehnica Timișoara.

„103 pentru Poli”, tradiționala cursă de alergare pe Stadionul Știința

Universitatea Politehnica Timișoara a fost întotdeauna un promotor dedicat și un susținător pasionat al sportului. Pentru a reflecta importanța pe care Universitatea Politehnica Timișoara a acordat-o întotdeauna sportului, încă de la înființare, în urmă cu mai mulți ani ani a fost demarată, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării instituției, o cursă în care studenții, cadrele didactice și toți cei care sunt alături de UPT aleargă un număr de tururi de pistă egal cu numărul anilor de existență ai universității. Miercuri, 8 noiembrie 2023, între orele 14:30 – 19:00, pe Stadionul Știința, studenții, absolvenții, angajații, cadrele didactice ale universității și parteneri din mediul economic, vor parcurge 103 tururi de stadion, la eveniment fiind așteptați toți timișorenii, dar nu numai ei, care sunt alături de Universitatea Politehnica Timișoara și care doresc să promoveze un stil de viață sănătos, în spiritul Politehnicii.

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Anton Anton

A devenit o tradiție ca, la aniversare, Universitatea Politehnica Timișoara să acorde titlul de Doctor Honoris Causa, cea mai importantă distincție pe care o poate acorda o instituție de învățământ superior, unor personalități academice de prestigiu, pentru remarcabile realizări în activitățile didactice, de cercetare și cooperare națională și internațională, inclusiv cu UPT. Joi 9 noiembrie 2023, la ora 13:00, în Sala Senatului de la Recoratul UPT, va avea loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Anton Anton.

Aniversări la Facultatea de Mecanică și la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

Ziua de vineri, 10 noiembrie 2023, este dedicată aniversării de 100 de ani de la înființarea Departamentului de Rezistența Materialelor din cadrul Facultății de Mecanică, ce va avea loc la ora 10:00, în amfiteatrul 104 al Facultății de Mecanică, dar și a 75 ani de Chimie Industrială în Timișoara, eveniment ce va avea loc la ora 11:00, în Auditorium-ul Centrului de Conferințe al UPT.

Expoziția „unu unu zero zero unu zero zero”

100 de ani de Campus UPT (unu unu zero zero unu zero zero – în cod binar) reprezintă nu doar un secol de excelență academică, ci și un moment al schimbării de paradigmă, de transformare și adaptare la era digitală. Expoziția „unu unu zero zero unu zero zero” reflectează la istoria campusului Universității Politehnica Timișoara, punând în lumină diverse momente, la modul în care patrimoniul construit influențează natura comunității și culturii sale. Artiștii participanți – unii dintre ei, foști absolvenți ai UPT – oferă, prin intermediul lucrărilor realizate pentru expoziție, noi moduri de percepție a spațiilor, de interacțiune cu acestea și de transformare a lor în „locuri” cu sens, încărcate cu valori simbolice și cu rezonanță culturală. Expoziția se împarte în trei spații: holul principal al Facultății de Mecanică (prima clădire din ansamblul proiectat de arh. Duiliu Marcu, în 1923), căminul 1 MV și cantina ARChA. Vernisajul expoziției va ave loc vineri, 10 noiembrie de la ora 19:00, iar expoziția va putea fi admirată în perioada 10.11.2023 – 10.02.2024. Artiștii: Dona Arnakis, Claudiu Cobilanschi, Cosmin Haiaș, Ana Kun & Noemi Hugel, Maria Mandea, George Roșu, Mihai Toth. Contribuții importante: Radu Radoslav, Peter Jecza, Mimo Obradov. Curator: Mirela Stoeac-Vlăduți.

UPT Campus 100

Evenimentul aniversar central va avea loc în data de 11 noiembrie 2023, începând cu ora 11:00, la ARChA – o clădire de patrimoniu a Politehnicii, un spațiu recent reamenajat, cu destinație culturală, interdisciplinară – unde comunitatea academică și toți cei care îi sunt alături va sărbători valorile, principiile și realizările care au marcat destinul Politehnicii timp de peste 100 de ani. Se vor împărtăși fragmente de istorie dar se va arunca și o privire spre viitor, spre provocările ce urmează, cu speranță și cu încredere că Politehnica va fi mereu la înălțimea așteptărilor.

Instalație Muhle

În data de 15 noiembrie 2023 va avea loc vernisajul unei instalații care prezintă o documentare despre istoria familiei Muhle. Serele familiei celebre de grădinari se aflau în proximitatea campusului UPT de astăzi. Prin această instalație, echipa Campus Creativ UPT recuperează o zonă din campus printr-un proces de plantare și documentare și face un arc de timp peste cei 100 de ani, reamintind comunității vecinătatea dintre cei doi piloni importanți din istoria Timișoarei.

30 ani de traductologie și comunicare în UPT

Facultatea de Științe ale Comunicării va sărbători joi, 16 noiembrie 2023, la Casa Politehnicii nr. 2, „30 ani de traductologie și comunicare în UPT”. Programele de studii coordonate în prezent de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării îşi au originea în specializările de comunicare și traducere iniţiate și dezvoltate pe parcursul a 30 de ani în cadrul Universității Politehnica Timișoara. Transformările consemnate de istoria specializărilor de comunicare și traducere în cadrul Universității Politehnica Timișoara demonstrează capacitatea instituţiei de a se adapta tendinţelor observate în mediul socio-economic şi de a răspunde nevoii de formare iniţială, prin studii universitare, a unui segment de public interesat de domeniul ştiinţelor comunicării şi al limbilor moderne aplicate.

100 de ani de Campus UPT

Au trecut 100 de ani de când campusul Universității Politehnica Timișoara conturează un spațiu de dialog între studenți, cadre didactice și comunități ale orașului, iar pentru a marca acest moment special și pentru a sărbători acești ani în care a adus schimbare prin artă, tehnologie și, mai ales, comunitate, echipa Campus Creativ UPT a pregătit un eveniment pe măsură, ce va avea loc vineri, 17 noiembrie 2023, începând cu ora 19:00:

Proiecția unui film documentar despre viața și istoria campusului UPT, animație regizată de Carmen Lidia Vidu; conferința susținută de Anna Rosling Rönnlund, designer suedez și specialist în vizualizarea datelor, autoarea cărții – Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think, prezentă pentru prima dată în România.

Instalația de lumină realizată de arhitectul Dorin Ștefan Adam; pictura murală realizată de Lucian Barbu; conceptul de iluminat ambiental realizat de Anda Maier; video mapping pe cladirea Bibliotecii Centrale a Universității Politehnica Timișoara, realizat de Electronic Resistance; concertul live al trupei NOBLESSE OBLIGE.

