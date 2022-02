UPT. Construim împreună! Peste 1.200 de cadre didactice și studenți, la primele două webinarii. Urmează alte opt

Peste 1.200 de cadre didactice, studenți și persoane interesate de știință, educație și tehnologie din România, dar și din străinătate, au participat la primele două webinarii gratuite din seria #construimimpreună 2022.

Evenimentele au fost organizate de Universitatea Politehnica Timișoara cu scopul de sprijini comunitatea educațională și științifică din România și de a oferi idei orientate spre practică, combinând educația și tehnologia, exemple și resurse, informații despre inovația în tehnologie și știință.

Găzduită și moderată de către echipa Centrului de eLearning a Universității Politehnica Timișoara, seria cuprinde 10 webinarii susținute de invitați din diferite universități și instituții importante din România și Europa, alături de numeroși profesioniști experimentați în domeniul învățării deschise, online și digitale și este dedicată tuturor actorilor din procesul educațional și iubitorilor de educație, știință și tehnologie.

Context – Webinarii Construim Împreună

Viața și educația în pandemie continuă și, după aproape doi ani de acumulat experiență, de oferit numeroase cercetări și analize, de reflectat asupra pașilor făcuți în cele 30 de webinarii Împreună Online dedicate dedicate tranziției de la educația tradițională la cea online, Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de e-Learning a lansat o nouă serie de webinarii – cu scopul de a oferi noi informații, idei, analize inovative și de stimula comunitatea spre modelarea educației și științei pentru astăzi și mâine.

Webinariile Construim Împreună sunt organizate în colaborare de IEEE România, Alianța Română a Universităților Tehnice, Asociația EDEN Europa și Universitatea Politehnica Timișoara, în fiecare săptămână cu invitați din alte universități și instituții din România și Europa. Acestea sunt programate în fiecare miercuri, începând cu ora 18:00.

Peste 1200 de participanți din mediul universitar, preuniversitar, dar și privat

Participarea este gratuită și se face accesând link-urile de înregistrare puse la dispoziție în fiecare săptămână pe pagina web oficială a CeL – https://www.elearning.upt.ro . Participanții primesc un certificat digital deschis (Open Badge) „Construim Împreună” pentru fiecare webinar la care participă.

Primele 2 webinarii au înregistrat deja un total de peste 1200 de participanți și au abordat teme dedicate schimbării și reflecției asupra situației actuale în educație și știință în vremurile post pandemie, asupra valorificării în întregime a potențialului noilor modele de educație digitală descoperite și experimentate în ultima perioadă, precum și teme dedicate promovării accesului deplin și egal la știință și participarea la știință pentru femei și fete.

Webinar #construimimpreuna 1: Ce înseamnă transformarea digitală în învățământul preuniversitar?

Primul webinar din această serie a adus în prim-plan necesitatea formării de competențe digitale, utilizarea instrumentelor digitale în predarea didactică și în preuniversitar, conform Strategiei privind digitalizarea educației în România, analizând Monitorul educației și formării 2021.

Experții din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș – prof.dr. Marin Popescu, inspector școlar general, prof. Cosmin Hogea, inspector școlar general adjunct, Universitatea Politehnica Timișoara – conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnica Timișoara și Casa Corpului Didactic – prof. Patricia Pisano, director Casa Corpului Didactic Timiș, au prezentat experiențe și soluții aplicate pentru educația digitală, dar mai ales soluții pentru realizarea transformării educaționale în mediul preuniversitar post-pandemic, într-o sesiune moderată de dr.ing. Diana Andone – director Centrul de e-Learning, Universitatea Politehnica Timișoara.

Detalii, înregistrarea video și prezentări: https://elearning.upt.ro/ro/comunitate/webinar-construimimpreuna-ce-inseamna-transformarea-digitala-in-invatamantul-preuniversitar/

Webinar #construimimpreuna 2: Ziua Internațională a fetelor și femeilor în STEM

Evenimentul din seria Construim Împreună pe tema Zilei internaționale de recunoaștere a rolului critic pe care îl joacă femeile și fetele în știință și tehnologie a adus în prim-plan munca și realizările fetelor și femeilor de știință, care contribuie la inovație și progres în știință și tehnologie, încurajând în același timp următoarea generație de tinere și fete să urmeze cariere în STEM.

Invitatele din cadrul webinarului – prof.univ.dr.ing. Ana-Maria Dumitrescu, IEEE Women in Engineer, Universitatea Politehnica București, prof.univ.dr.ing. Anca Drăghici, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Universitatea Politehnica Timișoara, conf.dr.ing. Loredana-Mihaela Stanciu, prodecan Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara, ing. Alina Racataian, Yazaki Component Technology Timișoara, România, ing. Anca-Ioana Dărăbuț, masterand specializarea Electronică Biomedicală, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Universitatea Politehnica Timișoara, și Diana Poenaru, elevă Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara, BioCoderDojo Timișoara – au oferit participanților prezenți inspirația și curajul necesare în urmarea visului și perseverența necesară într-o carieră de succes, indiferent de domeniu, într-o sesiune moderată de dr.ing. Diana Andone – director Centrul de e-Learning, Universitatea Politehnica Timișoara.

Detalii, înregistrarea video și prezentări: https://elearning.upt.ro/ro/comunitate/webinar-construimimpreuna-2-ziua-internationala-a-fetelor-si-femeilor-in-stem/

Înregistrările tuturor webinariilor sunt disponibile pentru vizionare pe canalul de YouTube al CeL: https://www.youtube.com/user/cidupt.

Înscrieri deschise pentru miercuri, 23 februarie 2022

Webinarul Inovație în educație prin proiectul “EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain” este programat în 23 februarie, la ora 18:00 și îi are ca invitați pe Lluís Alfons Ariño Martin, CIO Universitat Rovira i Virgili, Spain, Convenor Diplomas Use Case, European Blockchain Partnership (EBP), conf.dr.ing. Florin Drăgan, rector la Universitatea Politehnica Timișoara, dr. Cosmin Cioranu – coordonator proiect EBSI4RO, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, prof.dr.ing. Carmen Holotescu, membră a echipei EBSI4RO, Universitatea Politehnica Timișoara și drd. Victor Holotescu -Echipa EBSI4RO, Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea fiind moderată de prof.dr.ing. Radu Vasiu, coordonator proiect EBSI4RO – Universitatea Politehnica Timișoara.

„Blockchain este viitorul. Această tehnologie ne transformă societatea”

În acest nou webinar din seria „Construim Împreună”, veți face cunoștință cu echipa și activitățile inovativului proiect european “EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain”, derulat în parteneriat de UEFISCDI și UPT, prin care se va implementa și pilota un sistem ce va emite pe EBSI diplome universitare (integrate cu Registrul Matricol Unic – RMU) și micro-credite.

Înscrierile se fac prin completarea formularului https://upt-ro.zoom.us/webinar/register/WN_LDpyNC9tT4Cr_gAmj2tarw, iar participanților li se vor emite, în continuare certificate digitale deschise (Open Badges).

De asemenea UEFISCDI și UPT vor derula o serie de cursuri online masive deschise pentru universități, instituții și companii, pentru familiarizarea cu tehnologia Blockchain și cu dezvoltarea de aplicații pe Blockchain, pentru serviciile publice și private, utilizând EBSI.

Mai multe informații despre webinar sunt disponibile pe site-ul Centrului de eLearning: https://elearning.upt.ro/ro/comunitate/webinar-construimimpreuna-3-blockchain-in-educatie-prin-proiectul-ebsi4ro/

O serie de resurse educaționale deschise și informații de cursuri și unelte gratuite se găsesc în secțiunea Open a Centrului de eLearning https://elearning.upt.ro/ro/open/, dar și pe platforma UniCampus: https://unicampus.ro/.

Informații despre seria #construimimpreuna sunt disponibile și pe:

