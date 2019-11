UPT este coordonatoarea unui pol internațional de excelență, în domeniul manufacturării aditive

În data de 7 noiembrie 2019 de la ora 11:00, la Casa Politehnicii nr. 2, bv. Mihai Eminescu nr. 11, Timișoara, va avea loc întâlnirea de lansare a proiectului Eastern European twinning on Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara.

Proiectul se derulează pe durata a 36 luni (1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022), iar partenerii sunt Universitatea din Belgrad (Republica Serbia), Institutul de Fizica Materialelor din Brno (Cehia), Universitatea din Parma (Italia) și Universitatea NTNU din Trondheim (Norvegia).

Lucian Ronkov, PR UPT, a explicat că obiectivul principal este creșterea competențelor cercetătorilor de la UPT în domeniul manufacturării aditive și crearea unui pol de excelență est european în domeniu, împreună cu Universitatea din Belgrad (Serbia) și Institutul de Fizica Materialelor de la Academia de Științe a Cehiei (Cehia). Pentru atingerea acest obiectiv se propune crearea unei rețele împreună cu Universitatea din Parma (Italia) și NTNU Trondheim (Norvegia).

Pentru atingerea obiectivelor se va implementa un transfer de cunoaștere între parteneri prin mobilități ale cercetătorilor, ale doctoranzilor, organizarea a trei școli de vară, a unor workshop-uri pentru studenți și specialiști din industrie, a două conferințe internaționale.

De asemenea la specializarea de Master Inginerie Mecanică Avansată de la Universitatea Politehnica Timișoara se va introduce un curs de „Teorie și aplicații de manufacturare aditivă”.

