UPT Liga AC LABS – 25 de companii partenere, peste 40 de laboratoare și mai mult de 500 de locuri disponibile

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare) organizează cea de-a XIV-a ediție a proiectului Liga AC LABS (Laboratoare Aplicate în Beneficiul Studenților), în perioada 24 februarie – 17 iunie 2023, în format hibrid. Laboratoarele se vor desfășura fie fizic, fie online, în funcție de fiecare companie.

În cadrul proiectului, studenții au ocazia de a-și testa și îmbunătăți cunoștințele dobândite în cadrul facultății. Totodată, aceștia primesc șansa de a experimenta emoțiile unui interviu tehnic și de a face cunoștință cu cerințele și tehnologiile folosite în producție.Companiile de IT&C din Timișoara vor susține testări și laboratoare de-a lungul celui de-al doilea semestru, din acest an universitar. Ediția din acest an aduce 25 de companii partenere, peste 40 de laboratoare și mai mult de 500 de locuri disponibile, unde se pot înscrie studenții din Timișoara pasionați de IT.

Deschiderea proiectului (prezentarea laboratoarelor) Liga AC LABS va avea loc în data de 27 februarie 2023, ora 14:00, în amfiteatrul Auditorium al Centrului de Conferințe al UPT, dar și live pe paginile de Facebook și YouTube ale proiectului. În cadrul evenimentului, reprezentanții celor 25 de companii partenere își vor prezenta laboratoarele și temele acestora.

Înscrierea participanților se face, începând cu data de 24 februarie 2023, pe site-ul proiectului – https://labs.ligaac.ro/ – până la data de 5 martie 2023. Pentru informații suplimentare, studenții interesați sunt invitați să viziteze site-ul proiectului, pagina de Facebook și contul de Instagram, unde vor fi ținuți la curent cu tot ce se întâmplă. Pentru mai multe detalii: coordonator Alexandra Dărău (email: alexandra.darau@ligaac.ro). Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) este organizația studențească ce reprezintă interesele studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare și îi susține în viața socială și culturală. Anual, Liga AC organizează proiecte demne de remarcat, precum: Liga AC LABS, UniHack, iTEC și ISWinT.

Comentarii

comentarii