Useriștii din Timiș acuză în continuare guvernul de situația incertă cu care Coltermul intră în iarnă. Nu este exclusă o nouă majorare a tarifului la gigacalorie

Vineri, 16 septembrie, USR Timiș a încheiat săptămâna în nota în care a cântat toată săptămâna: pe de o parte cu critici, pe de altă cu parte cu cereri, ambele adresate guvernului sau parlamentului. Au vorbit în numele partidului senatorul Raoul Trifan și viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, În cazul problemelor create de criza energetică la nivelul companiei locale de termoficare din Timișoara, Colterm, parlamentarul a amintit de scrisoare deschisă trimisă de Nicu Fălcoi, în timp ce Lațcău s-a rezumat la a vorbi despre situația la nivel local.

„Colegii din Primăria Timișoara și din Colterm depun toate eforturile ca Timișoara să nu mai treacă print-o iarnă ca cea trecută, să rămânem fără căldură. Din informațiile pe care le am, avem contractată mai bine jumătate din cantitatea necesară, mai ales pe gaz. Pe cărbune, acela gară pe care am închiriat-o aproape de Motru ne va ajuta să trecem de băieții șmecheri care impuneau o taxă pe acele vagoane. (…) Pe gaz avem o mare problemă, încă căutăm companii cu care să încheie contract, dar Coltermul este refuzat. Nu ni se pare normal că am mers spre Romgaz și Coltermului i s-a spus că nu sunt destule stocuri”, a reclamat Trifan.

Senatorul a fost critic în mod special la declarațiile ministrului Virgil Popescu, care se lăuda recent cu stocurile de la nivel național, și spune că încă așteaptă răspuns la scrisoarea trimisă de Fălcoi. Useristul a mai vorbit și de situația dificilă de la nivel mondial, acuzând, încă o dată, Rusia de criza energetică.

Acesta a readus în discuție și OUG-ul de plafonare a tarifelor la energie: „Mai avem o mare problemă, datorită OUG-ului din septembrie, cu aplicare din 1 septembrie, a scos o grămadă de tipuri de societăți din schema de plafonare, inclusiv termiile. Am vorbit cu domnul Amza (administratorul special – n.r.), care mi-a spus că cei care au acum contract cu Colterm vor să rezilieze contractul, iar următorul preț ar fi de patru ori mai mare. Undeva la 15.000 lei/MWh. Sper că guvernarea să bage din nou termiile în schema de plafonare. Așteptăm să vedem cu ce soluții vin cei de la guvernare la problemele pe care tot ei le creează”.

Soluțiile de la nivel central sunt așteptate și de viceprimarul Ruben Lațcău. Pe de altă parte, acesta este optimist cel puțin în privința stocurilor cu care Colterm va intra în iarnă: „Colterm are undeva la 40.000 tone de cărbune în stoc și vrem să ajungem în curând la cantitatea care acoperă undeva la 60-70% din nevoia de peste iarnă. Au fost și sunt dificultăți la livrarea cantității de cărbune, nu doar la Timișoara, ci în mai toate orașele. Tocmai de aceea Primăria Timișoara a închiriat o gară la Motru, să aibă tot timpul un punct de încărcare, să nu ajungem în punctul în care să avem contractate cantitățile, dar să nu poată fi livrate. Sunt în continuare negocieri pe care administratorul special Amza și directorul Nenu le poartă”.

În ceea ce privește gazul, „vicele” a spus că obligațiile de înmagazinare sunt aproape îndeplinite, însă aceste cantități nu ar fi suficiente. „Înmagazinarea nu va rezolva problema. Capacitățile de stocare, chiar și la nivel național, sunt reduse. Chiar dacă sunt pline 100%, nu vor acoperi nici două luni de iarnă. De aceea, trebuie să existe capacitatea de a livra de-a lungul iernii. În acest an și până în ianuarie va exista gaz, însă furnizorii sunt ezitanți să încheie contracte la prețul subvenționat de guvern. Este de notorietate că guvernul nu și-a plătit nici măcar pe iarna trecută datoriile”, a adăugat Lațcău.

Colterm a făcut investiții „consistente” în acest an, consideră acesta. Printre acestea ar fi niște reparații punctuale la cazanele de la CET Sud sau cei 27 de kilometri de rețea înlocuiți. În continuare, până la începutul iernii se va mai lucra în zonele Modern-Bărnuțiu – Micu Klein și Constantin cel Mare.

Cu toate acestea, viceprimarul nu exclude ca, în cazul în care prețurile la materia primă vor crește în continuare, tariful la gigacalorie să fie modificat din nou. Ar fi vorba despre o creștere „mică, de cel mult 20%”. Nu neapărat pentru că acesta ar fi costul real al energiei termice, ci pentru că atât ar prevede legea. În ceea ce privește subvenția, o eventuală majorare a acesteia este puțin probabilă. Anul trecut, primăria deja depășise valoare maximă cu care putea sprijini Coltermul, iar adresele trimise atunci nu au primit un răspuns categoric. Viceprimarul este însă sigur că, de una singură, compania nu va putea suporta costurile materiei prime.

La insistențele jurnaliștilor, Lațcău a vorbit și despre dosarele de la DNA legate de Colterm. A spus că știe numai despre unul: „În 2019, Colterm a plătit un avans de un milion de lei unei firme nou-înființate, din zona Bozovici. După câteva luni, aceasta s-a închis”. Viceprimarul nu a spus despre persoanele implicate, ci s-a rezumat la a explica: „Erau niște relații «probabile» pe care le-am trimis la DNA”. Recent, într-un raport al Curții de Conturi se vorbea și despre o eventuală trimitere în judecată în legătură cu amenzile primite de Colterm pentru lipsa certificatelor de poluare, însă nu era numită nicio persoană responsabilă.

