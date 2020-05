Ușor, ușor scăpăm de ploi în vestul țării. Precipitații, doar la munte, în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie anunță, în buletinul cu prognoza meteo din 28 mai, că ploile se vor semnala pe spații extinse, în vestul țării, doar joi, urmând ca de vineri acestea să fie prezente doar în zonele de munte. Cu toate acestea, temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă.

Pentru ziua de joi, în județul Timiș, meteorologii încă prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, dar doar pe spații restrânse. În week-end și la începutul săptămânii viitoare, averse mai sunt probabile doar în zonele montane ale regiunii Banat – Crișana.

Temperaturile, încă scăzute pentru finalul lunii mai, nu vor depăși 22oC în Banat, iar în Crișana maximele pot coborî până la 17oC. În timpul nopții, temperaturile nu vor scădea, în general, sub 7oC.Joi, minimele pot fi până la 9oC, iar în week-end de până la 11oC.

Prognoza ANM Banat – Crișana, pentru următoarele zile:

„Timpul probabil pentru intervalul: 28.05.2020 ora 0900 – 29.05.2020 ora 0900, pentru judeţulTimiș:

Vremea va fi răcoroasă și ușor instabilă. Cerul variabil, va prezenta înnorări temporare după-amiaza și seara. Pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări, îndeosebi asociate averselor.

Temperaturile maxime între 20 și 22oC

Temperaturile minime între 7 și 9oC

Timpul probabil pentru intervalul: 29.05.2020 ora 0900 – 30.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va menține ușor instabilă și răcoroasă. Cerul variabil, va prezenta înnorări temporar accentuate. Local în zona montană și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări, îndeosebi asociate averselor.

Temperaturile maxime între 17 și 22oC

Temperaturile minime între 7 și 11oC

Timpul probabil pentru intervalul: 30.05.2020 ora 0900– 31.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va continua să fie ușor instabilă și răcoroasă. Cerul va fi variabil, va prezenta înnorări temporar accentuate. Local la munte și izolat în rest se vor semnala averse, însoțite și de descărcări electrice și posibil grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări la munte.

Temperaturile maxime între 17 și 22oC

Temperaturile minime în general între 6 și 11oC

Timpul probabil pentru intervalul: 31.05.2020 ora 0900 – 01.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi schimbătoare. Cerul se va înnora treptat, începând din Crișana și pe areale în extindere treptată vor fi ploi și averse, însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat, cu unele intensificări ziua, apoi va diminua în intensitate.

Temperaturile maxime între 16 și 21oC

Temperaturile minime între 7 și 11oC

Tendinţaevoluţiei vremii pentru intervalul: 01.06.2020 ora 0900 – 04.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va continua să fie ușor instabilă și răcoroasă pentru această perioadă. Îndeosebi în zona de munte, se vor semnala averse și descărcări electrice”.

