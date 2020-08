USR a dat startul la campania electorală. Spre deosebire de „spectacolul din centru al vechilor partidei”, primele postere cu Dominic Fritz, Cristian Moș și echipele acestora au apărut în Iosefin

Alianța USR PLUS a dat startul campaniei pentru alegerile locale încă din prima clipă în care acest lucru a devenit legal. În noapte de 27 spre 28 august, la ora 00.00, atât Dominic Fritz, candidatul pentru Primăria Timișoara, cât și Cristian Moș, candidatul pentru președinția Consiliului Județean Timiș, dar și o parte a echipelor propuse de alianță pentru Consiliul Local și Consiliul Județean au fost prezenți la amplasarea primelor postere electorale, în Piața Iosefin. Fritz și Moș au ținut să fie chiar ei cei care își lipesc primele postere.

Locația aleasă pentru startul oficial al perioadei de campanie electorală nu a fost aleasă întâmplător de cei din USR PLUS. Încă de la lansarea candidaturii, Dominic Fritz a pus accentul pe dezvoltarea cartierelor Timișoarei, nu doar pe cea a zonei centrale. Spre deosebire de Fritz și Moș, candidații majorității celorlalte partide au pornit chiar din centrul orașului, PSD și PNL, de exemplu, dând startul campaniei în fața Operei.

„Ne-am lansat campania electorală în cartiere, acolo unde am fost în ultimul an, aproape în fiecare zi, să discutăm cu oamenii despre problemele lor și soluțiile noastre. Echipa de consilieri din Alianța USRPLUS și voluntarii sunt răspândiți, și la această oră, prin toată Timișoara. În cartierele lăsate în urmă vrem să ducem mesajul nostru de schimbare și modernizare. În mandatul meu de primar nu va exista discriminarea între centru și cartiere, pe care am trăit-o 8 ani, și chiar și în această noapte, când vechile partide au dat un mic specol chiar în față la Operă”, sunt cuvintele lui Dominic Fritz la startul perioadei de campaniei electorală.

Chiar imediat după momentul 00.00, Ruben Lațcău, vicepreședintele USR Timișoara și candidat la Consiliul Local, scria, și el, pe pagina sa de Facebook: „Acum, la ora 00 am dat startul campaniei! În 30 de zile mergem la urne și alegem un nou început pentru Timișoara!”.

