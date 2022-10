USR are un nou lider de grup al consilierilor județeni. Raul Olajos a fost schimbat după ce a criticat conducerea partidului

USR are un nou lider de grup al consilierilor județeni. Raul Olajos...

Câteva ieșiri interne și altele publice, referitoare la modul în care USR Timiș este condusă au fost îndeajuns pentru Raul Olajos ca acesta să rămână fără postul de șef de grup al consilierilor din partidul său la Consiliul Județean Timiș. Noul ocupant al funcției este Vlad Șendroiu, un membru mai apropiat de liderul Dominic Fritz.

În ultima perioadă, Olajos a criticat deschis modul în care filiala este condusă. De asemenea, a vorbit și despre o colaborare mai puțin reușită a consilierilor județeni cu vicepreședintele CJT, reprezentantul USR, Cristian Moș. Acesta își dăduse demisia din funcția de șef al USR Timiș, pentru a-i deschide calea lui Dominic Fritz să devină el președinte.

Raul Olajos a venit în USR pe filiala PLUS, fostul partid ”preluat” de cei menționați, el a ocupat funcția de președinte al filialei PLUS Timiș.

Anunțul USR referitor la schimbare, pregătit din timp și anunțat de Moș în plenul de miercuri (acesta s-a și retras din ședință după anunțare) ne prezintă și noul lider al aleșilor USR, Vlad Șendroiu, despre care suntem informați că este inginer software, absolvent al Universității Politehnica din Timișoara și membru fondator al USR Timiș. Șendroiu are ca principal obiectiv ”schimbarea clasei politice din Timiș și de la nivel național”. Tinerețea lui și implicarea sa totală de până acum în proiectele partidului ne fac să credem că Vlad vine nu doar cu o viziune nouă în politică, ci și cu ambiția de a crea o punte între cetățeni și administrația județeană”, este caracterizarea făcută de USR pentru noul lor lider politic.

Dominic Fritz, președintele USR Timiș, este extrem de critic la adresa lui Olajos, pe care îl acuză de urmărirea de interese personale și că nu se poate face schimbarea în aceste condiții.

„Pentru a aduce schimbarea, trebuie să lucrăm în echipă, nu să urmărim interese personale. Vlad Şendroiu este un tânăr pasionat, care dovedește că profesionalismul şi corectitudinea nu țin de vârstă. Este membru fondator al USR Timiș şi va fi o voce în Consiliul Județean pentru toți cei care au votat USR.”, spune Fritz despre mișcarea politică internă.

Noul numit constată că după doi ani de mandat nu ar fi apărut rezultatele la Consiliului Județean Timiș. Totuși, Șendroiu

„Le mulțumesc colegilor pentru votul de încredere acordat! Încă din 2016 ne-am propus reforma administrației locale și județene. Am început acest proces de reformă în Primăria Timișoara și în celelalte primării USR din județ, și vom continua să mergem pe aceeași linie. Au trecut doi ani de mandat, iar rezultatele dinspre Consiliul Județean Timiș întârzie să apară. Împreună cu vicepreședintele Cristian Moș și cu ceilalți consilieri județeni USR vom face tot ce ne stă în putere pentru a schimba acest lucru”, a declarat Vlad Șendroiu, noul lider de grup al consilierilor județeni USR Timiș.

Raul Olajos, după schimbare: Nu comentez, sunt lucruri care nu țin de administrație

Raul Olajos a încercat să treacă peste moment, a spus că are de dus la final un mandat cu încă doi ani, acordat de votanți. Nu e legat de administrație, spune Olajos, referindu-se la schimbarea sa.

”Nu știu de ce e tristețea asta, nimeni nu a murit. Sunt aici am fost votat de cetăteni am un mandat de dus mulțumesc de aprecieri, mai mult nu comentez. Că unii și-ar fi dorit ca alții dintre noi să fim mai puțin prezenți e o altă discuție. O să continuăm, mai avem doi ani de mandat, sper să fiu la fel de critic, oentru că asta este situația și eficiența se măsoară ca un raport efect – efort. Asta pentru cei care nu știu noțiunea și asta poate să însemne pe plus, dacă numărătorul este mai mare ca numitorul. În rest nu comentez, sunt lucruri care nu țin de administrație, rolul nostru aici este să votăm proiecte, să criticăm proiecte, să îmbunătățim proiecte.

Comentarii

comentarii