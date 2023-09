USR face liste cu angajați ai spitalului din Lugoj obligați să facă poze cu Fritz sau Fălcoi

Conducerea USR Timis va fi prezenta saptamana viitoare la Lugoj, pentru a-l anunta oficial drept candidat la alegerile de primar, pe Erwin Floroni. Intalnirea nu a fost facuta publica decat pe grupurile de what’s app interne ale partidului si pe holurile spitalului. Pentru a fi siguri ca vor aduna suficienti oameni in sala teatrului, care a fost inchiriata pentru acesta manifestare, la spital au fost intocmite liste cu cei care ar urma sa fie prezenti pe post de aplaudaci la acest “eveniment”.

La pozele cu Fritz sau Falcoi si-au anuntat deja prezenta medici, asistente, farmaciste, dar si simpli muncitori, majoritatea angajati in perioada in care Floroni a condus spitalul lugojean. Coincidenta sau nu, cele mai implicate in actiunea de saptamana viitoare sunt cateva angajate ale spitalului, extrem de vocale pe retelele de socializare si membre ale USR Lugoj, care deja se lauda cu liste intregi de aplaudaci; scrie lugojinfo.ro.

