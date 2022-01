USR pierde un nou consilier județean

Alexandru Cadar, consilier județean ales pe listele celor de la USR, a decis să renunțe, din motive personale și profesionale, la mandatul deținut. Plenul CJ Timiș a luat act, vineri, de demisie, și a aprobat hotărârea.

„Aș dori să mulțumesc consilierului județean Alexandru Cadar pentru activitatea depusă și să precizez că motive personale și profesionale de carieră l-au determinat să ia această decizie și să asigur cetățenii că grupul de consilieri USR PLUS are resurse suficiente să mențină nivelul de competență profesională pe care l-a demonstrat”, a precizat Raul Olajos, șeful grupului consilierilor județeni din partea USR Plus.

El a fost apreciat de colegi pentru activitatea depusă și vicepreședintele administrației județeni a vorbit despre implicarea sa în activitatea desfășurată.

”A fost un consilier care s-a implicat foarte mult în activitate, în cele două comisii unde a activat. A venit cu foarte multe idei bune și constructive. Îmi pare rău că nu mai poate continua, am avut o discuție telefonică cu dânsul mi-a explicat motivele în particular. Este un minus pentru noi ca și echipă (n.r. plecarea sa)”, a spus Alexandru Proteasa.

Concluzia a fost trasă de Alin Nica, președintele CJT, care a condus ședința de la domiciliu, el fiind confirmat cu Covid.

