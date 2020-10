USR PLUS Timiș și-a înscris candidații la alegerile parlamentare

USR PLUS Timiș și-a depus, miercuri, de la ora 12.00, candidaturile pentru alegerile parlamentare. La sediul Biroului Electoral Județean Timiș, în Palatul Administrativ, au fost prezenți atât candidați de pe listele alianței, cât și conducătorii filialei județene.

Reamintim, candidații pentru Senat ai USR PLUS Timiș sunt, în această ordine: Raoul Trifan, Dan Reșitnec, Diana Amza și Mircea Vancia. La Camera Deputaților, alianța mizează pe: Cătălin Drulă, Daniel-Liviu Toda, Nicu Fălcoi, Kinga Târlea, Zoltan Nemeth, Oana Chirilă, Cătălina Jahn, Alexandru Pupșa, Zinel Cristian Constantinescu și Cosmin Stănilă.

„Acum patru ani, exact în acest loc (la Palatul Administrativ, prefectură – n.r.) începea aventura parlamentară pentru USR – la vremea respectivă –, pentru USR PLUS, acum. Suntem o echipă mare, o echipă care în clădirea din spatele meu va avea reprezentanți în Consiliul Județean, o echipă care a dat primarul Timișoarei, o echipă care mulțumește timișorenilor și timișenilor pentru încredere și care vă cere votul pentru a avea o delegație cât mai numeroasă și în Parlamentul României, să avem cât mai mulți deputați și senatori, pentru a putea împreună Dominic Frtiz, împreună cu Cristian Moș, să facem lucruri bune pentru Timișoara și pentru Timiș, în Parlament, în următoare legislatură. (…)

Am văzut că unele partide au început deja campania murdară împotriva noastră. Este normal, pentru că ceea ce facem noi de patru ani de zile schimbă clasa politică. Lor le e frică de asta! Pe noi ne preocupă doar să facem lucruri bune pentru comunitate, pe ei îi preocupă să păstreze funcțiile și privilegiile pe care le au de 30 de ani”, a spus Cătălin Drulă, cel care deschide lista USR PLUS la Camera Deputaților, unde a câștigat un mandat și acum patru ani.

Kinga Târlea, ocupând a patra poziție pe lista pentru Camera Deputaților a completat: „În 2016, în decembrie, ne-am trezit cu o majoritate parlamentară care nu ne reprezenta. Nu a trecut foarte mult, iar interesul lor este de a-și albii hoții și corupți. Acest lucru ne-a făcut să conștientizăm cât de important e să avem oameni care să ne reprezinte interesele și am ieșit în stradă. Am strigat în fața unor clădiri goale. Acum, a venit momentul să avem oameni onești și competenți care să ne reprezinte interesele. Credem că echipa USR PLUS, formată din oameni onești, profesioniști este ceea ce trebuie. Ne dorim ca împreună să venim în fața voastră cu realizări concrete, cu proiecte de legi astfel încât corupția să fie eliminată și să avem o Românie fără hoție”.

Raoul Trifan, primul pe lista USR PLUS pentru Senat, a declarat: Tocmai am depus dosarele de candidatură. Alianța USR PLUS va participa la alegerile parlamentare din 6 decembrie, cu o delegație robustă și consistentă de oameni profesioniști, foarte pricepuți în ariile lor de competență și oameni care au experiență prealabilă în Parlament. Mergem acolo cu o misiune foarte clar: mergem ca să primenim vechea clasă politică și ca să reformăm și modernizăm statul român, care trebuie adus cu chiu-cu vai în anul 2020. Mai avem o misiune: de a susține și promova proiectele Timișoarei și ale Timișului în viitoarea majoritate parlamentară și în guvern. De altfel, noi vom fi, de acolo, aliații de nădejde ai lui Dominic Fritz și ai lui Cristian Moș”.

Întrebat despre invitația lui Alin Nica pentru viitori parlamentari USR PLUS de a avea întâlniri pentru a stabili prioritățile comune, înainte de campanie, Drulă a spus: „După cum știți, noi deja am avut o serie de discuții zilele acesta despre proiectele pentru Timișoara, proiectele pentru Timiș. Chiar pot să vă fac o mărturisire: primele discuții în acest format inedit pentru noi – nouă oameni de la USR, nouă de la PNL, noi, cei de la USR PLUS, le-am început cu discuții despre proiecte. Un pic au fost descumpăniți cei de la PNL, dar este important să discutăm despre proiecte. Până la urmă, nu lăsăm în spatele nostru majorități și posturi, ci lăsăm lucruri concrete pentru oameni. Oricine vrea să facă lucruri bune, are în noi un partener, pe proiecte și pe discuții concrete. (…) Poate în alte negocieri la care au participat (cei de la PNL – n.r.) s-a început cu alte lucruri prima dată. Poate cu funcții, cu discuții despre posturi și așa mai departe. (…)

Noi am început cu proiecte concrete: rețea de linie ferată metropolitană și așa mai departe. Am vrut să ne asigurăm că avem o viziune comună: centură verde pentru Timișoara și localitățile din periurban. Am vrut să ne asigurăm că avem o viziune comună și vrem aceleași lucruri. Asta mi se pare ordinea corectă, să discuții prima dată despre principii și proiecte, nu despre oameni”. Concret, Drulă a răspuns: „Noi suntem deja în întâlniri, știu unde să ne găsească. Nu avem nevoie de invitații formale, ca la nuntă”.

În legătură cu negocierile pe plan local și județean a completat Cristian Moș, președinte USR Timiș și copreședinte USR PLUS Timiș: „Până în clipa de față, s-a discutat despre proiecte. De poziții și de oameni nu am discutat încă. Vom declara totul mâine, la ora 1 (13 – n.r.)”.

Comentarii

comentarii