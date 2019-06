USR Timiș a refuzat înscrierea în partid a singurului funcționar care luptă împotriva abuzurilor și corupției din Primăria Timișoara

Mirela Toc, funcționarul public din Primăria Timișoara care de ani de zile luptă împotriva abuzurilor și corupției din administrația locală, nu a fost primită în USR Timiș.

La cererea ei de înscriere în partid, Mirela Toc a primit următorul răspuns: ”Vă mulțumim pentru faptul că sunteți interesată de activitatea filialei USR Timișoara și pentru că ne-ați acordat încredere dorind să deveniți membru. Biroul Local a votat să nu vă acorde statutul de membru. Această decizie a fost luată și motivată de unele dintre disputele publice în care sunteți implicată. Biroul Local înțelege abuzurile la care sunteți și ați fost supusă de-a lungul timpului în cadrul PMT; iar acest mod de management toxic a cărei victima sunteți este unul dintre primele lucru pe care dorim să le schimbăm cu celeritate în Primăria Timișoara începând cu 2020. Biroul local al USR Timișoara a considerat că adeziunea dumneavoastră va reprezenta o direcție de atac a actualei administrații, atât la adresa dumneavoastră cât și a USR, încercând discreditarea dumneavoastră și a inițiativelor justificate pe care le-ați întreprins.

USR va continua să militeze pentru transparență și drepturile avertizorilor de integritate categorie în care vă includem și pe dumneavoastră. Ne dorim ca acest vot să nu reprezinte o respingere, pentru că Timișoara are nevoie de toate forțele ce doresc să lupte pentru ea. iar noi știm că intențiile dumneavoastră sunt pozitive Orașul nostru are nevoie de unirea tuturor forțelor, atât cele politice cât și a actorilor din spațiul civic sau a avertizorilor de integritate ca dumneavoastră, de aceea vă invităm sa ne fiți aproape în calitate de simpatizant în următoarea perioadă, iar începând cu Iunie 2020 când vom prelua administrația, să ne tratați cu aceeași exigență în calitate de funcționar public”.

Funcționara, care a câștigat numeroase procese împotriva Primăriei Timișoara pentru abuzurile la care a fost supusă, se declară dezamăgită de atitudinea USR Timiș care ”nu diferă cu nimic față de restul partidelor și ceea ce face la ora actuală nu este decât o intoxicare a masei mari de votanți”.

”Nu am suportat niciodata mincinosii si hotii. Din pacate, i-am intalnit la fiecare loc de munca pe unde am lucrat ca inginer chimist.

In urma cu 12 ani m-am angajat la primarie pe post de consilier superior. Mi-am indeplinit si aici sarcinile de serviciu cu raspundere si onestitate. Dar faptele de coruptie ce le-am descoperit inca de pe vremea fostului primar le-am dezvaluit in plangeri penale si o multime de sesizari. In ciuda acestor situatii neplacute, atat pentru mine dar mai ales pentru fostul primar, nu si-a permis nimeni din primarie sa ma ameninte sau ma supuna la vreo forma de presiune sau sa savarseasca vreun abuz asupra mea. In schimb, de la venirea actualului primar la conducerea primariei, abuzurile, nedreptatile si sicanele s-au dezlantuit asupra mea ca un uragan. Formele de presiune si abuz au cunoscut toate formele si aspectele ce le puteti gasi in manualele de teroare psihologica, metode ce le poate face un om sau mai multi oameni asupra unei victime. Nu am fost singura asuprita, au mai fost si altii dar care au renuntat la lupta si au parasit administratia locala invinsi. Eu am ramas sa lupt, asa cum am facut toata viata mea. Si voi lupta in continuare pana voi elimina toti coruptii si incompetentii ce polueaza administatia publica locala.

Am stiu tintotdeauna ca singura nu voi reusi in aceasta lupta cu ,,balaurii’’ din administratie, justitie sau politie. Si am crezut ca cei de la USR vor fi parteneri sinceri si hotarati ce vor lupta cu adevarat impotriva oricarui abuz si incalcare a legii din administratia locala. Am fost impresionata de elanul si determinarea lideriilor USR de la Bucuresti, Barna si Clothilde. Dar socul vietii mele a fost atunci cand m-am decis sa ma inscriu in organizatia USR si am fost respinsa iar motivul pentru care am fost refuzata se refera tocmai la pozitia mea intransigenta impotriva faptelor de coruptie si impotriva abuzurilor savarsite de catre sefi din primaria Timisoara. USR Timis declara ca nu doreste sa intre in conflict cu administratia locala si chipurile sa nu am eu probleme.

USR Timis mi-a dovedit ca nu difera cu nimic fata de restul partidelor si ceea ce face la ora actuala nu este decat o intoxicare a masei mari de votanti, pentru ca ei au nevoie doar de membrii executanti si supusi care sa netezesca drumul spre victoriei al sefilor de partid care s-au dovedit o gasca banala stransa cu un scop précis pe malurile Begai. Am dedus ca persoanele nascute in Timisoara nu au mari sanse sa devina membrii ai USR si nici intr-un caz sa detina functii de conducere. USR nu face decat sa orchestreze un circ asa zis democratic pentru a pune mana pe administratia locala dar fara sa deranjeze sistemul. Asta se cheama ca vomschimba cu succes buzunarul. Si nu asta mi-am propus dupa o viata de lupta pe fata impotriva abuzurilor si faradelegilor din administratia locala”, spune Mirela Toc.

