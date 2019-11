USR Timiş a votat împotriva cuiva, dar şi pentru lupta cu prostia şi mediocritatea în politică

Tripleta de imagine a USR Timiş s-a prezentat împreună în faţa presei la turul doi al algerilor. Senatorul Nicu Fălcoi, alături de şeful USR Timiş, Cristian Moş, şi cel al USR Timişoara, Dan Reşitnec, şi-au spus gândurile după exprimarea votului la secţia de vot constituită la şcoala de cartier din Soarelui, acolo unde şi primarul Nicolae Robu votase mai devreme.

Cristian Moş a ales la aceste alegeri să voteze împotriva cuiva, nu cu cineva, explicabil dacă ne gândim că reprezentantul formaţiunii sale politice a ieşit deja din jocul electoral, în favoarea candidatlului PSD, Viorica Dăncilă.

„Îi îndemn pe timișeni să iasă la vot, dreptul de a te exprima liber și de a vota liber a fost câștigat prin sânge aici în Timișoara, aici s-a început, în Timișoara. Îndemn toți timișenii să iasă la vot. Eu nu am votat pentru cineva, am votat împotriva cuiva, am votat împotriva a ceea ce luptăm de trei ani de zile”, a anunţat Cristian Moș la ieşirea de la urne.

Dan Reşitnec a decis să se prezinte totuşi la vot şi recomandă tuturor cetăţeilor să o facă.

„Am votat pentru a nu mai ajunge în situația în care am fost în ultimii trei ani de zile. Am fost totuși la vot, mi-am exercitat acest vot și recomand tuturor românilor și tuturor timișorenilor să iasă la vot”, a spus Reşitnec.

Colegul său de partid, senatorul Nicu Fălcoi şi-a exprimat opţiunea pentru a se lupta cu mediocritatea şi prostia în politică.

„Și eu am votat astăzi și îi îndemn pe toți cetățenii români să voteze, nu lăsați pe altcineva să hotărască în locul vostru. Astăzi am votat împotriva ideii de mediocritate în politică, împotriva ideii de prostie, la un moment dat chiar, în politică și sper ca lucrurile de acum înainte să stea cu totul și cu totul altfel”, a declarat Nicu Fălcoi.

