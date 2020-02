USR Timişoara a stabilit ordinea de pe lista de candidați la Consiliul Local Timişoara

Un număr de 14 persoane vor putea forma majoritatea la care speră USR Timişoara să cucerească la alegerile locale din acest an. Membrii organizaţiei au decis, prin vot, care dintre cele 31 de persoane vor ocupa aceste locuri considerate elegibile. Sâmbătă, partidul a anunţat cine a primit cele mai multe opţiuni electorale interne.

„Asta e echipa cu care o să mă prezint în campania locală, şi mă bucur că membrii noștri au făcut o alegere înțeleaptă, o să vă prezint lista candidaţilor noştri, cel puţin primii 14, care vor face . Am ales această listă aşa cum se face la USR, într-un mod foarte transparent. Am avut o dezbatere publică, rezultatele au fost afișate real time pe un ecran să vadă fiecare cum se votează. Am avut două ore de emoţii.. Noi considerăm că așa se poate face reforma clasa politică, transparent, nu în spatele uşilor închise. Am ales o listă de cetățeni pentru cetățeni. Vrem să aducem Consiliul Local aproape de oameni. Vrem să transformăm consiliu local într-un spațiu viu. Am ales o listă de oameni competenţi, echilibrată, o să vedeţi că pe primele 12 locuri sunt şase bărbaţi şi şase femei”, a declarat Dominic Fritz, cel care va candida din partea USR pentru postul de primar.

Pentru că la aceste alegeri USR va merge alături de cei de la PLUS, ordinea stabilită s-ar putea să fie schimbată, ca urmare a includerii pe listă a propunerilor celeilalte formaţiuni. Iată lista candidaţilor incluşi pe listă şi ordinea lor, stabilită de membrii:

1. Dan Reșitnec – manager IT

2. Ruben Lațcău – Inginer mecanic

3. Rodica Militaru – Doctor Inginer

4. Răzvan Negrișanu – Arhitect/ Urbanist/ Antreprenor

5. Ana Munteanu – Actriță/Lobbyist

6. Aida Szilagy – Expert sustenabilitate/ Doctor în eco-eficiență industrială

7. Ovidiu Merean – Programator

8. Paula Romocean – Director executiv

9. Jorge Gonzalez – Profesor

10. Dana Lazăr – Asistent Europarlamentar

11. Mihaela Rusu – Medic

12. Tiberiu Simionaș – Inginer proces

13. Mihai Mortan – Manager proiecte

14. Dragoș Nistor – Arhitect

15. Cosmin Milos – Asistent manager

16. Andrea Kelemen – Inginer de calitate

17. Mădălin Dogaru – Administrator șef facultate

18. Victor Drăgoi – Inginer

19. Bogdan Răescu – Asistent Marketing

20. Simona Nanu – Designer proiectant

21. Cătălina Jahn – Broker

22. Valerian Munteanu – Programator

23. Larissa Mihala – Manager vânzări

24. Adrian Borugă – Contabil șef

25. Alexandru Andrițoiu – Antreprenor

26. Adina Burghel – Psiholog

27. Ioan Sebastian Ardelean – Specialist în Politici Publice și Advocacy

28. Sorin Voinea – Programator

29. Victor Lujanschi – Inginer

30. Ionuț-Valentin Belgun – Inginer





