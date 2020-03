UTA Arad, cu un pas în Liga 1

UTA Arad nu a jucat în etapa cu numărul 23 din Liga a 2-a, însă și-a acontat trei puncte la “masa verde” cu Sportul Snagov, formație exclusă din campionat. Băieții lui Laszlo Balint se mențin pe prima poziție în clasamentul ligii secunde, cu șanse foarte mari la promovare.

Arădenii domină de-o manieră categorică Liga a 2-a, acumulând până în prezent 50 de puncte în 23 de runde, și au un avantaj de 11 puncte față de următoarea clasată, CS Mioveni. UTA deține cel mai bun atac din campionat, 49 de goluri înscrise, combinat cu cea mai sigură defensivă, doar 13 goluri încasate. Weekendul viitor, UTA Arad o întâlnește pe “U” Cluj, echipa care a jucat barajul de promovare în Liga 1 anul trecut, însă care nu are parte de un sezon strălucit, fiind abia pe locul 14 după primele 23 de etape. Arădenii sunt favoriți cerți la victorie, cu o cotă de 1.66 la NetBet Sport, în timp ce fanii clujenilor pot miza pe echipa favorită la o cotă de 4.65. Cotele oferite de Netbet, nume foarte popular și în rândul amatorilor de jocuri de cazino – ruletă, blackjack, pacanele, sunt printre cele mai mari de pe piața de pariuri sportive din România.

Pentru a-și păstra jucătorii în formă, în contextul în care UTA n-a avut meci oficial în weekend, tehnicianul Laszlo Balint a programat, sâmbăta, un joc de verificare contra juniorilor U19 ai clubului. Scorul final a fost 4-2, goluri semnate Buhăcianu, Jebari (2), Oroian, respectiv Simon (2). Deși a fost doar un meci-școală, la finalul căruia nu conta scorul, antrenorul orădenilor a fost nemulțumit de faptul că echipa sa a încasat două goluri. “Din fericire am avut weekend fără meci oficial, pentru că, dacă aveam meci oficial, la modul în care ne-am prezentat astăzi, probabil că am fi plâns după. E un semnal clar că suferim încă la mentalitate, sunt foarte nemulțumit de cum am arătat în multe momente”, a declarat tehnicianul de 40 de ani, conform Arad Online. Balint a adăugat și că elevii săi trebuie să rămână în continuare concentrați la ce au de făcut, indiferent de rezultatele contracandidatelor la promovare.

Formația arădeană va trebui să se descurce, până la finalul campionatului, fără Denis Hrezdac, accidentat la antrenamentul de joi. Se pare că mijlocașul de 18 ani este suspect de ruptură a ligamentelor anterioare și ar putea lipsi o perioadă îndelungată.

UTA Arad și “U” Cluj s-au întâlnit și în ediția anterioară din liga secundă, iar clujenii s-au impus în ambele confruntări directe, scor 7-0 la general. În tur, cele două echipe au încheiat la egalitate, pe “Cluj Arena”, scor 1-1. Goga a adus un punct gazdelor în minutul 86. Partida a generat însă un moment de panică atunci când Denis Hrezdac s-a prăbușit subit pe gazon, în minutul 70, fără să aibă contact cu vreun adversar. În cele din urmă, tânărul fotbalist al arădenilor a putut părăsi terenul pe picioarele sale. Pe teren propriu, UTA s-a impus în 10 dintre cele 11 partide din acest sezon din Liga a 2-a. Singurul pas greșit a venit cu CS Mioveni, scor 1-1. A fost și singurul meci de acasă în care arădenii au luat gol.

Din toamnă sau cel mai târziu din primăvara anului viitor, UTA va putea juca partidele de pe teren propriu pe noul stadion Francisc Neuman. Primele din cele aproximativ 12.000 de scaune au fost deja montate, iar în august vor începe lucrările la gazon.

