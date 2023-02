UVT a fost selectată de Comisia Europeană pentru pilotarea a două noi instrumente în domeniul învăţământului superior

Comisia Europeană a anunţat rezultatele apelului pentru pilotarea a două noi instrumente în domeniul învăţământului superior de la nivel european.

Este vorba dr Diploma Europeană Comună (European Degree Label) şi Instrumentele de cooperare instituţionalizată în UE (Institutionalized EU cooperation instruments) – statutul legal european pentru alianţe de instituţii de învăţământ superior. Ca parte a alianţei de universităţi europene UNITA, Universitatea de Vest din Timişoara va lua parte a implementarea ambelor instrumente, ceea ce pune UVT în poziţia de a contribui direct la viitorul învăţământului superior european.

Rectorul UVT, Marilen Pirtea: „De la bun început, alianţa de universităţi europene UNITA a avut ca obiectiv dezvoltarea constantă de acţiuni comune în vederea inovării în educaţie şi cercetare, pentru studenţi şi pentru societate, iar Universitatea de Vest din Timişoara şi-a asumat un rol activ în toate aceste acţiuni. La baza învăţământului superior de mâine de la nivel european vor fi reţelele universitare şi iniţiativele comune ale acestora. Doar în acest mod Europa va putea fi competitivă pe plan global în domeniile Educaţiei şi Cercetării. Prin cele două proiecte pentru care UVT a fost selectată de Comisia Europeană vom continua să ne aducem aportul la ceea ce studenţii de mâine vor experimenta, oferindu-le oportunităţi ce vor deveni practici obişnuite, chiar dacă azi par doar idei ambiţioase. De asemenea, UVT a susţinut întotdeauna transferul de bune practici între instituţiile de învăţământ superior membre în alianţe de universităţi europene, dar şi dinspre acestea înspre întregul sistem, mai ales la nivel naţional, prin iniţierea reţelei RO European Universities.”

În privința Statutului legal european pentru alianţe de instituţii de învăţământ superior, Comisia Europeană a selectat doar trei alianţe pentru pilotarea iniţiativei, printre care şi UNITA, în cadrul căreia UVT este universitate fondatoare, alături de alte cinci universităţi din Italia, Franţa, Spania şi Portugalia. Doar două universităţi din România vor fi implicate direct în aceste proiecte, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. În acest caz, UVT va implementa proiectul EGAI- UNITA as a model for institutionalized university cooperation from the European Grouping of Economic Interest to the European Grouping of Academic Interest. Acesta va explora un model unic, inedit şi inovator de cooperare în domeniul universitar care va putea fi dezvoltat şi îmbunătăţit, iar apoi transferat ca model de bune practici spre alte consorţii de instituţii de învăţământ superior din Europa.

În ceea ce priveşte Diploma Europeană Comună, UNITA şi implicit UVT, reprezintă unul dintre partenerii asociaţi ai alianţei de universităţi europene CIVIS (reprezentată în România prin partenerul Universitatea din Bucureşti) în cadrul proiectului SMARTT- Screening, mapping, analyzing, recommending, transferring and transforming HE international programmes, unul dintre cele şase finanţate de Comisia Europeană în acest sens. Acest proiect reuneşte mai multe alianţe de universităţi europene, impactul acestuia fiind estimat ca foarte extins. Dealtfel, la nivel european, colaborările inter-alianţe de universităţi reprezintă un pas înainte spre punerea în comun a resurselor, în vederea dezvoltării unor instrumente utile întregului sistem de învăţământ superior de la nivel european. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt dezvoltarea unui model pentru diploma europeană comună, precum şi un ghid cu recomandări privind punerea în practică a acestei.

