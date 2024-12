UVT, decorată cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor, la aniversarea celor 80 de ani de la înființare

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele importante obținute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generații, pentru promovarea calității învățământului universitar românesc, Președintele României a conferit Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor Universității de Vest din Timișoara, la aniversarea celor 80 de ani de la înființare.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, remarcă importanța deosebită a decernării acestui ordin prezidențial: „Comunitatea UVT este onorată să primească Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor, acordat de Președintele României cu ocazia Zilei Naționale a României. Ordinul acordat ne confirmă că în acest an aniversar pentru Universitatea de Vest din Timișoara, la 80 de ani de la înființare, am generat idei, proiecte și rezultate remarcabile pentru Timișoara și România, am format generații valoroase de absolvenți, un bilanț care ne motivează pentru viitor. Suntem onorați să primim recunoașterea Administrației Prezidențiale. Îi mulțumim Președintelui României, Excelenței Sale, domnului Klaus Iohannis, pentru aprecierea și prețuirea pe care ne-a arătat-o în mod constant.”

În cadrul decretelor de decorare semnate de Președintele României cu ocazia Zilei Naționale a României, au fost acordate ordine naționale și de merit mai multor instituții și personalități prestigioase ale vieții publice din România, pentru meritele excepționale avute în activitatea profesională, cât și pentru rezultatele importante obținute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generații, pentru promovarea calității învățământului universitar românesc.

