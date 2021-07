UVT – în topul preferințelor elevilor! 

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a bucurat și în această sesiune de admitere de interesul unui număr foarte mare de aspiranți la studii universitare, care s-au înscris pentru a-și continua parcursul academic în cea mai importantă instituție de învățământ superior din Vestul României

În ciuda faptului că numărul absolvenților examenului de bacalaureat a scăzut în anul 2021 cu aproape 8% față de anul precedent, numărul de studenți înmatriculați la UVT după sesiunea de admitere din luna iulie 2021 este similar cu cel din anul 2020.

Dar, pentru că la Universitatea de Vest din Timișoara accentul se pune în principal pe calitatea studenților, nu pe numărul acestora, scopul nostru a fost mereu atragerea celor mai buni tineri care să devină studenți ai UVT.

În ciuda contextului pandemic, 4 dintre cele 11 facultăți ale UVT au organizat probe de admitere, fie desfășurate în mediul online (probe vocaționale – Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru), fie probe scrise, desfășurate în format fizic, cu respectarea normelor în vigoare, la sediul UVT sau al facultăților componente (Facultatea de Drept și Facultatea de Matematică și Informatică). La aceste probe de admitere, desfășurate fizic, candidații s-au prezentat într-un număr foarte mare – au fost prezenți peste 700 de candidați care au susținut probele din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, respectiv peste 450 de candidați la Facultatea de Drept.

De asemenea, atractivitatea UVT se menține la cele mai bune cote în rândul talentelor și elevilor premiați. Nouă absolvenți din Timiș sau județe învecinate, care au promovat examenul de bacalaureat cu media 10, dar și un număr mare de candidați care în perioada studiilor liceale au obținut distincții la olimpiade naționale și internaționale sau au finalizat studiile liceale în calitate de șefi de promoție, au decis să devină studenți ai Universității de Vest din Timișoara.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Bilanțul admiterii de vară la UVT este foarte bun, cu un număr de înmatriculări de noi studenți sensibil egal cu cel din admiterea de vară de anul trecut, în condițiile în care numărul absolvenților examenului de bacalaureat a scăzut în anul 2021 cu aproape 8% față de anul precedent. În plus, a crescut numărul elevilor care au terminat liceul cu medii foarte mari și au candidat acum la UVT. Concurența la anumite specializări a fost la cote foarte înalte, cum s-a întâmplat și în anii trecuți, iar asta a condus chiar și la respingerea unui număr semnificativ de candidați, acolo unde locurile disponibile au fost cu mult mai puține decât solicitările (este vorba de Facultatea de Drept și cea de Matematică și Informatică). În plus, în condiții foarte speciale, cu o rată încă mică a vaccinării tinerilor, UVT a reușit să organizeze în condiții de deplină siguranță probe de admitere, menținând un format competitiv al selecției pentru înscrierea la programele de studii vocaționale, de drept și de matematică-informatică. Ne-am atins un obiectiv esențial în această etapă, a admiterii de vară, urmând să anunțăm din timp tuturor candidaților care este structura locurilor rămase libere pentru admiterea din septembrie”.

UVT susține principiul echității și sprijină candidații proveniți din medii dezavantajate pentru a avea acces la studii universitare, astfel că, și în acest an au fost oferite locuri special alocate candidaților absolvenți ai liceelor din mediul rural (66 de locuri pentru ciclul de studii universitare de licență), candidaților de etnie romă (15 locuri pentru ciclul de studii universitare de licență și 5 locuri pentru ciclul de studii universitare de masterat), dar și pentru candidații proveniți din centre de plasament (15 locuri pentru ciclul de studii universitare de licență).

De altfel, este bine-cunoscut faptul că UVT este atentă la nevoile tuturor studenților săi, oferind în fiecare an un număr important de burse din venituri proprii, dar și scutiri de taxe de școlarizare sau de cazare pentru toți tineri care doresc să studieze, dar au dificultăți materiale. În plus, pentru a ne asigura că toți candidații au luat decizii fundamentate cu privire la programul de studii universitare pe care îl vor urma, fiind cât mai bine informați despre oportunitățile pe care le au, am pus la dispoziția acestora servicii gratuite de consiliere în carieră atât în cursul anului școlar, cât și pe întreaga perioadă a procesului de admitere. Ședințele de consiliere au fost susținute de experții din cadrul Centrului de Consiliere și de Orientare în Carieră din UVT și s-au putut desfășura atât în mediul online, cât și fizic, la sediul UVT sau în cele șapte centre județene de admitere.

Pentru locurile rămase disponibile, UVT va organiza o sesiune de admitere și în luna septembrie 2021, toate informațiile fiind disponibile pe site-ul https://admitere.uvt.ro/.

