UVT. Investiție de peste 900.000 de euro în lupta cu poluarea apelor cu cupru de la granița României cu Serbia

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează, joi, 2 septembrie 2021, la ora 13, în sala P02, clădirea Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor (str. Pestalozzi 16), conferința de închidere a proiectului ”ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)”.

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de lider, în parteneriat cu Institutul de Mine și Metalurgie din Bor și cu GEC NERA filiala Caraș Severin, a finalizat proiectul RoRS 337 ”ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)”, cu perioada de implementare 10.09.2019 – 09.09.2021 și cu o valoare totală de 999 894 euro, din care 849 909.90 euro reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.

Prin implementarea acestui proiect au fost exploatate rezultatele proiectului anterior de colaborare România Serbia (Cross-border network for advanced training and research in environmental protection, Code 464), care a condus la identificarea naturii poluării datorate operațiunilor miniere de cupru, realizându-se caracterizarea fizico-chimică și toxicologică a fluxurilor de apă, astfel că au fost propuse soluții de remediere, au fost realizate sesiuni de formare pentru tineri în domeniul temelor orizontale și al indicatorilor de mediu și a fost informat publicul larg, ONG-urile, organizațiile și autoritățile publice despre situația existentă, cât și despre necesitatea și modalitățile de rezolvare a problemei identificate.

Obiectivul general al proiectului a fost de a evalua calitatea apei în zonele de operațiuni miniere transfrontaliere, propunerea de metode de remediere și promovarea educației în domeniul protecției mediului. Informații: http://www.elearning-chemistry.ro/rosnet2/ .

