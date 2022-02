UVT organizează sesiunea de lucru aplicativă „Elaborarea schiței unei cereri de finanțare în cadrul Clusterului 5 Orizont Europa”

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul prin Centrul suport pentru participarea la proiecte internaționale – SupportTM, organizează o sesiune de lucru aplicativă dedicată elaborării schiței unei cereri de finanțare în cadrul clusterului Climă, energie și mobilitate (Clusterul 5) al Programului Orizont Europa. Evenimentul va fi organizat on-line, în intervalul 23-25 februarie 2022, zilnic, între orele 10:00-13:00.

Sesiunea de lucru este organizată în jurul apelului Supporting the action of consumers in the energy market and guide them to act as prosumers, communities and other active forms of active participation in the energy activities, fiecare zi fiind dedicată câte unei etape necesare în vederea elaborării unei cereri de finanțare.

Astfel, ziua de miercuri, 23 februarie 2022 va fi dedicată prezentării unor exemple de bune practici în programe europene, cea de joi, 24 februarie 2022 aduce în atenție elaborarea unui concept de proiect cu valențe „state of the art”, în vreme ce ultima zi, vineri, 25 februarie 2022 este menită să-i ghideze pe participanți în demersul lor „de la concept la structura unui proiect”.

Sesiunea va fi una interactivă, sub îndrumarea experților în scrierea și implementarea proiectelor europene din cadrul Centrului SupportTm.

Centrul suport pentru participarea la proiecte internaționale – SupportTM este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte POC/80/1/2 – Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 246/30.04.2020.

Centrul SupportTM are ca obiectiv general creșterea capacității universității și al entităților partenere de a participa la competiții europene pentru proiecte de cercetare-dezvoltare sau inovare internaționale. În acest sens, centrul SupportTM oferă sprijin în ceea ce privește informarea cu privire la deschiderea unor apeluri, identificarea de parteneri și elaborarea cererilor de finanțare – a explicat Horia Băcanu, din cadrul UVT, luni 14 februarie 2022.

Comentarii

comentarii