UVT se clasează în ierarhia Scimago Institutions Rankings 2021, pe criteriul publicațiilor științifice

Universitatea de Vest din Timișoara este inclusă în lista universităților ierarhizate în topul Scimago Institutions Rankings ediția 2021, care cuprinde universităţile ce îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări științifice publicate.

Rectorul Marilen Gabriel Pirtea a exlicat că UVT ocupă poziţia 12 în topul celor 31 de instituţii de învăţământ superior ierarhizate din România, în cadrul Scimago Institutions Rankings 2021 (unde se califică doar cele ce îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări științifice publicate). În ranking-ul realizat pentru universităţile ţărilor din Europa de Est, UVT ocupă poziţia 120 în topul celor 414 de universităţi ierarhizate, iar în topul mondial, se află pe poziţia 594 din 4126 de universităţi ierarhizate. Este de menționat faptul că aceeași poziţie poate fi ocupată de una sau mai multe universităţi, pe baza punctajului obţinut (universităţile pot fi la egalitate).

Cele 3 criterii de evaluare ale SIR (Cercetare, Inovare şi Impact social) au următorii indicatori de performanţă: Research – 50% (Normalized Impact – 13%, Excellence with Leadership – 8%, Output – 8%, Scientific Leadership – 5%, Not Own Journals – 3%, Own Journals – 3%, Excellence – 2%, High Quality Publications – 2%, International Collaboration – 2%, Open Access – 2%, Scientific talent pool – 2%), Innovation – 30% (Innovation Knowledge – 10%, Patents – 10%, Technological Impact – 10%), Societal – 20% (Altmetrics – 10%, Inbound Links – 5%, Web Size – 5%).

„Universitățile relevante în plan internațional se află în avangarda cercetării științifice, dublând componenta educațională cu cea de cercetare. Și pentru UVT, cercetarea a devenit driver de consacrare internațională, componentă majoră a dezvoltării spațiului de cunoaștere din comunitatea noastră, iar rankingul Scimago Institutions Rankings 2021 confirmă chiar această latură strategică a vieții universitare din UVT. Suntem motivați, odată în plus, prin această calificare internațională, și ne propunem să evoluăm ascendent si în această ierarhie universitară a publicărilor științifice.”, a spus prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Acest ranking evaluează rezultatele cercetării cu scopul de a oferi informaţii scientometrice utile instituțiilor, factorilor de decizie politică şi responsabililor de activitatea de cercetare, astfel încât aceştia să fie în măsură să îmbunătățească rezultatele activităţii ştiinţifice.

Alături de UVT sunt prezente în acest ranking şi celelalte 4 universităţi membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

