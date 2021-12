UVT și Školski Centar Vršac Serbia investesc fonduri în servicii pentru creșterea  incluziunii și ocuparea forței de muncă

Echipa proiectului IPA RORS 406, de cooperare transfrontalieră România-Serbia organizează conferința proiectului ,,e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, joi, 16.12.2021, de la ora 14.00, în amfiteatrul A11, etajul I, Universitatea de Vest din Timișoara, dar și în format online – link de conectare Google Meet: https://meet.google.com/bpu-qiux-voj.

Evenimentul vizează prezentarea activităților de implementare ale proiectului, din luna noiembrie, 2021.

Întâlnirea se va desfășura într-un format hibrid, componenta de desfășurare fizică având loc într-un spațiu care va avea o capacitate limitată la 25 de participanți, cu respectarea regulilor legale de păstrare a distanțării fizice, în acord cu HG 826 / 2021.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia și oferă șanse în plus elevilor de liceu pentru decizii privind cariera, atât în Banatul românesc, cât și în Banatul sârbesc.

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de partener lider (Partenerul 1), alături de: Partenerul 2: Školski Centar „Nikola Tesla” Vršac, Serbia, Partenerul 3: Gimnazija „Borislav Petrov Braca” Vršac, Serbia și Partenerul 4: Colegiul Național Bănățean Timișoara au implementat, începând cu data de 3.04.2021 un proiect de cooperare transfrontalieră sub prioritatea: „PA 1 Promovarea ocupării forței de muncă și servicii pentru o creștere favorabilă incluziunii (PA 1 Employment promotion and services for an inclusive growth).

Obiectivul specific al proiectului este: ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă (Employment and labour mobility) și se dorește a fi atins pe durata celor 12 luni de implementare a proiectului. Valoarea totală a proiectului este: 391 739.25, din care contribuție publică: 58 760.90 și fonduri IPA: 332 978.35.

Detalii: https://stepstosuccess.projects.uvt.ro/ro bv. Vasile Pârvan nr. 4, E-mail: iparors406@e-uvt.ro, Telefon: +40.256.592.249 – atenționează manager de proiect: Otilia Sanda Bersan otilia.bersan@e-uvt.ro

