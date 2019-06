“UVVG Arad oferă pregătirea pentru orice job ulterior”

Studenţie la Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad. Povestea, pe scurt, a unor studenţi care au ales UVVG.

Claudiu Cighirean este student la UVVG Arad pentru a doua oară, după un parcurs mai noncornformist. Prin anii 2000 a fost student la specializarea Finanţe-contabilitate a UVVG Arad. Era un alt sistem de studii universitare, ante-Bologna, cu facultatea de patru ani. În anul IV, din motive personale, a abandonat studiile, iar după mai mulţi ani a revenit la UVVG, unde şi-a finalizat studiile şi s-a înscris la cea de-a doua facultate, tot la UVVG Arad.

“Am revenit la UVVG Arad anul trecut, m-am înscris în ultimul an după noul format de studii, adică în anul III licenţă şi acum sunt licenţiat în Finanţe-contabilitate. Pentru că lucrez la o mare companie, m-am gândit să continui pregătirea profesională pe partea de training. De aceea m-am înscris şi la a doua facultate, Comunicare şi relaţii publice, tot la UVVG Arad. Am recomandat şi altor cunoscuţi UVVG Arad, pentru că are o gamă foarte diversificată de materii şi ajută foarte mult în orice job ai dori să te angajezi ulterior”.

