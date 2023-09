Va fi primită România în Schengen în acest an? Alin Nica se teme de o nouă intervenție a Austriei

Prin atitudinea sa, Austria subminează ideea Uniunii Europene, a spus, la Timișoara, Alin Nica, în urma conferinței Comisiei Civex, Comisia pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Externe și Instituționale a Comitetului European al Regiunilor de la Bruxelles, organizație a cărui vicepreședinte este. În orașul de pe Bega s-a discutat pe tema apartenenței cetățenilor la Uniunea Europeană, despre drepturile acestora și apartenența la o Europă unită. Iar problema Schengen este un bun exemplu de discutat pe această temă.

Dacă vine vorba despre spațiul de liberă de circulație, intervine inevitabil și problema cu Austria, care își manifestă dreptul de veto în ceea ce privește accederea României și Bulgariei.

”Austria subminează însăși conceptul de Uniune Europeană prin atitudinea total injustă față de România și Bulgaria și pornind de la anumite argumente egoiste ce țin de politică internă și chiar dacă încearcă să spună că sistemul nu funcționează și de aceea se opun. Spun că nu au opoziție față de România și Bulgaria, dar ei sunt contraziși de realitate. Dacă sistemul nu funcționează, de ce ai acceptat Croația anul trecut? Pentru că atunci nu-ți justifici decizia. România și Bulgaria puteau bloca Croația să intre în Uniune Europeană, dar n-a făcut-o tocmai din acest sentiment de solidaritate și de conștientizarea faptului că, dacă îndeplinești criteriile, meriți să fi în acest spațiu Schengen. Dar, pentru că croații i-au amenințat pe austrieci că nu-i mai lasă să ajungă la plajele și insulele croate pe austrieci, sau că acel port de GPL ar putea să fie inaccesibil companiilor austriece, atunci, sigur că s-a ajuns la această decizie favorabilă. Dar eu nu cred că șantajul și acest troc ieftin, meschin trebuie să-și aibă locul în Uniunea Europeană ca mecanism de luare a deciziilor. Eu cred că trebuie să revenim la fundamentul construcției europene care se bazează pe valori și pe niște principii clare și relevante pentru întregul continent”, a spus, marți, la Timișoara, Alin Nica.

Eforturi se fac, ca dovadă Olanda nu se mai opune unei aderări a celor două țări. Din păcate, nu e de ajuns, iar activitatea de lobby e extrem de importantă.

„Am avut întâlniri bilaterale cu delegația olandeză și am rămas surprins anul trecut, cu o lună înainte de decizia din 8 decembrie, să observ că olandezii nu știau că Olanda este principalul investitor străin în România. Printr-o opoziție a Olandei la intrarea României în Schengen, ei își sabotează propriile afaceri. De ce au fost așa de importante aceste întâlniri bilaterale? Că am avut și cu austriecii o întâlnire comună, pentru că în Comitetul European al Regiunilor sunt membri, președinți de landuri, primari ai unor orașe importante, oameni cu poziții importante în partidele politice care formează guvernele în acele țări. Și atunci e important să facem și acest lobby, inclusiv la nivel local. E un lobby care poate nu s-a văzut în presă, n-a fost foarte mediatizat, însă el există și vom continua să facem acest lucru”, a mai subliniat Nica.

Alături de el, la Timișoara s-a aflat și președintele CIVEX, Patrick Molinoz. El s-a declarat total nemulțumit și a dat ca exemplu problemele pe care le-a întâmpinat atunci când a fost nevoit să traverseze granița dintre Ungaria și România, acum, respectiv cea dintre România și Bulgaria, în urmă cu câțiva ani, un episod care a fost un adevărat șoc pentru un om obișnuit cu libertatea de circulație în UE. ”Libertatea de circulație este un drept al cetățenilor Uniunii Europene”, a spus Molinoz.

„Eu am descoperit ce înseamnă problema granițelor acum. Am venit cu mașina în România, de la Budapesta, și a trebuit să trec granița dintre cele două țări. Am rămas uimit de ce am pățit. De asemenea, în urmă cu câțiva ani, pentru prima oară în ultimii 30 de ani, am fost nevoit să stau la coadă la frontieră, la o frontieră fizică, cea dintre România și Bulgaria. Așa ceva nu e acceptabil în opinia mea. Cred că probabil în viitor va trebui să construim Uniunea Europeană cu alte sisteme. Dar libertatea de mișcare ar trebui să se aplice în mod egal tuturor cetățenilor din toate țările membre. Nu știm ce va vota fiecare stat în parte, dar dorința mea este ca România și Bulgaria să intre cât mai repede în Schengen, astfel încât să nu mai avem cetățeni de două categorii, unii cu mai multe drepturi, alții cu mai puține drepturi”, a spus, la Timișoara, Molinoz.

