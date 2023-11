Valentin Ionescu (ASF): 41 de societăți de asigurare sunt active pe piața locală

Pe piaţa locala de asigurări sunt active 41 de societăţi de asigurare, însă numai şase din cele autorizate şi două dintre sucursale practică RCA, a afirmat, joi, Valentin Ionescu, preşedintele Institutului de Studii Financiare, director general al Direcţiei Generale Asigurări Autoritatea de Supraveghere Financiară.

“Deşi pe piaţă avem autorizate 26 de societăţi de asigurare supravegheate de ASF, având in vedere ca suntem parte a pieţei unice EU, mai avem încă 15 sucursale active pe piaţa din Romania. Putem spune ca numărul total de societăţi este de 41, fără să greşim. Doar 6 din cele autorizate şi 2 dintre sucursale practică RCA. În cazul în care numărul societăţilor care practică RCA va creşte se va reflecta în echilibrul dintre cerere şi ofertă. În ceea ce priveşte companiile care activează pe FOS (fredom of services) numărul este mult mai mare, activitatea lor este mult mai redusa, însă cu riscuri mai mari având in vedere că nu sunt sub supravegherea ASF, ele fiind sub autorităţile din ţările de origine. În multe ţări din UE nu există o protecţie completă a consumatorilor de asigurări aşa cum avem în România, în sensul că printre altele, nu exista scheme de garantare în multe jurisdicţii”, a declarat Valentin Ionescu, la cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale ISF 2023, “Trenduri care definesc viitorul! Impactul ESG asupra pieţelor financiare nebancare”.

El a spus că ponderea celor 15 sucursale în total prime brute subscrise creşte de la an la an, iar anul acesta estimează că vor depăşi 10% din total PBS.

“Veniturile din intermediare pe FOE cresc şi ele în acelaşi ritm. Suntem într-un moment important pe piaţa asigurărilor, piaţa continuă să se consolideze conform datelor la 9 luni 2023, indicatorii se îmbunătăţesc, s-au făcut mulţi paşi înainte şi trebuie să continuăm să contribuim la dezvoltarea pieţei şi în anul care vine”, a mai spus Valentin Ionescu.

Sursa: AGERPRES

