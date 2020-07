Valentin Tudorică, vicepreședinte ALDE Timiș: ”Cred că vom depăși 6% la locale!”

Interviu cu Valentin Tudorică, vicepreședintele ALDE Timiș și al Consiliului Județean Timiș

Domnule Valentin Tudorică, pe ce mesaje va miza ALDE Timiș în campania electorală pentru alegerile locale și parlamentare din acest an?

Interesul Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) Timiș este să se facă înțeleasă de comunitate, așa cum trebuie, fiindcă eu cred că mesajul ALDE a fost perceput destul de greșit. În partidul nostru există foarte multe personalități, valori autentice, și, prin urmare, avem capacitatea să gestionăm bine orice localitate, chiar una mare ca Timișoara. Acest fapt este demonstrat și de faptul că oamenii apreciază și acum, după perioada care a trecut din 2004 -2008, când președintele actual al ALDE, domnul Tăriceanu, a fost prim-ministrul României. El a fost premier în condițiile în care l-a avut în spate pe Băsescu, iar zilnic avea conflicte cu el, dar Tăriceanu a reușit să administreze țara cu succesul cunoscut, iar economia a avut o creștere mare.

Credeți că mai târziu au fost făcute și greșeli?

Din păcate, s-au mai făcut și unii pași greșiți în intervalul de cinci-șase ani de când este ALDE. Îi cunoaștem și încercăm să îi reparăm și să reconstruim ceea ce trebuia să facem mai de multă vreme. Nu este timpul pierdut, știm că va fi dificil, fiindcă electoratul decide cine a fost corect și cine nu. Electoratul decide pe cine va trimite să ne reprezinte în intervalul 2020 -2024. În aceeași măsură mă și adresez electoratului din Timiș și îi atrag atenția să fie atent pe cine votează la alegerile locale și parlamentare.

Ce puteți să ne spuneți despre agresivitatea în politică?

Este clar că există o tendință agresivă verbală, dar și comportamentală, inclusiv în politică, dar și în societate. S-a instituit această tehnică de a impune o idee cu pumnul. S-a văzut în ultimii ani. Aceste evenimente agresive nu sunt întâmplătoare. De multe ori, m-a contrariat lipsa de reacție a organelor de ordine publică și a instanțelor. Lupta politică actuală nu are cum să se desfășoare în sistemul anilor 33-35 -36 ai secolului trecut.

Care ar fi soluția?

Lupta politică modernă și civilizată trebuie să se desfășoare prin schimbul de idei și soluții raționale și prin găsirea celor mai constructive metode și variante de rezolvare a problemelor cu care ne confruntăm. Critica este cel mai important aspect al construcției politice. Dacă nu găsești fisuri într-un proiect, înseamnă că nu l-ai analizat corect. Cred că niciun proiect care se elaborează, fie de stânga sau de dreapta, nu poate să nu aibă fisuri și atunci este normal să intervii cu observații și argumente raționale critice. A transforma acest schimb de păreri și opinii într-un atac la persoană sau unul violent politic, prin care să remarci numai aspectele negative înseamnă că nu ai alte argumente. Trebuie să amintesc că argumentul constructiv reprezintă arma omului inteligent și competent care înțelege ce vrei să construiești. Nu să vii numai cu contraargumente numai de dragul de a duce în derizoriu un proiect.

De fapt, agresivitatea nici nu este o trăsătură a bănățeanului, cu toții știm asta, nu e așa, domnule Tudorică?

Eu am învățat ceea ce înseamnă convețuirea pașnică încă din copilărie. Am locuit într-o comunitate de șvabi cu care m-am înțeles perfect. Apoi m-am mutat în Timișoara în 1962 într-un oraș în care trăiau și continuă să trăiască în armonie mai multe comunități – sârbi, unguri, germani, bulgari etc. Eu cred că agresivitatea nu are ce căuta în raporturile politice dintre două partide, indiferent despre ce ar fi vorba, limbajul agresiv nu trebuie să își aibă locul în lumea civilizată.

La alegerile locale ce vor urma în acest an cât credeți că va obține ALDE?

Cred că vom depăși 6% la alegerile locale!

