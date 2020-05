Valer Kovacs, polițistul de la IPJ Timiș care s-a opus amenzilor Covid-19, înștiințat că v-a fi trecut în rezervă

Agentul principal Valer Kovacs, politistul de la IPJ Timis care s-a opus public amenzilor Covid-19 (amenzi care au fost declarate ilegale de catre Curtea Constitutionala), a fost anunțat de conducerea Politiei Timis ca urmeaza sa fie trecut in rezerva. Instiintarea urmeaza un control al Consiliului de disciplina, organism constituit la cererea inspector sef Alin Petecel, cu misiunea de a verifica decizia ofiterului care a efectuat o prima cercetare disciplinara a lui Valer Kovacs si a dat verdictul “nevinovat”.

Aflat in concediu medical, politistul al carui strigat de sindicalist sef a ajuns pana la premierul Ludovic Orban, care l-a sunat si i-a pus cateva intrebari despre obligarea agentilor din strada de a da cat mai multe amenzi, a decis sa apeleze la serviciile unui avocat.

“Am fost cercetat disciplinar, ca am comentat in emisiune (in calitate de avertizor de integritate si lider sindical), am fost gasit NEVINOVAT de ofiterul care m-a cercetat disciplinar. Dupa care si acesta a fost bagat in cercetare disciplinara, ca nu m-a gasit vinovat.

Ulterior, din dispozitia sefului inspectoratului, s-a constituit Consiliul de disciplina, care avea sarcina clara sa ma EXECUTE (sa fiu dat exemplu).

Jurchita Gabriel a fost fortat sa paraseasca sistemul, pentru ca a indraznit sa faca publica o lista cu salarii de merit. Vedem ce va urma cu raspunsul de la DGA, daca nu s-a pierdut. Coruptia trebuie sa dispara!”, este mesajul politistului timisorean, care a fost instiintat ca va fi trecut in rezerva.

In sprijinul sau, sustinatorii de pe Facebook au intocmit o petitie online, in care solicita sprijinul politistilor din toata tara si-l roaga pe Marcel Vela, ministrul de Interne, sa nu permita finalizarea procedurilor abuzive prin care se doreste excluderea din sistem a incomodului Valer Kovacs.

“In aceste zile, politistul Kovacs Valer, cel care a vorbit la telefon cu primul ministru, a fost instiintat ca urmeaza sa fie trecut in rezerva! E posibil asa ceva? Care sunt motivele? Faptul ca a facut publice unele lipsuri din IPJ Timis sau ca a vorbit la telefon cu primul ministru de amenzile obligatorii? Daca sunteti corecti, va rugam sa luati masuri! Solicit tuturor sa fie alaturi de acest politist! Va multumesc!”, se specifica in petitia online.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii