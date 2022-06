Valeriu Tabără, directorul ASAS, la Lovrin: ”România nu poate intra într-o criză alimentară, decât dacă uită să semene…!”

Cercetătorii specialiști prezenți la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare a Agriculturii Lovrin au vorbit, vineri 3 iunie, cu prilejul Zilei câmpului, despre provocările momentului și au dat asigurări că agricultură românească este capabilă să ofere hrană din belșug nu numai românilor, ci și europenilor sau chiar altor cetățeni aflați dincolo de bătrânul continent. De aceea nu se poate vorbi de o criză a alimentelor, în România.

Prof. univ. dr. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), cercetător agricol de peste 40 de ani, a explicat: ”Am mai spus-o public: securitatea alimentară nu este o problema pentru țara noastră. Am mai amintit asta și când eram ministrul agriculturii. România nu poate intra într- o asemenea situație de criză alimentară, decât dacă uită să semene, dar nu acesta este elementul care ne caracterizează pe noi.

România poate să producă hrană multă și să asigure securitatea alimentară nu numai pentru cetățenii ei, ci și pentru cei din Europa sau din afară Europei.

Trebuie să se înțeleagă că stațiunile de cercetare reprezintă un domeniu fundamental pentru existența noastră. De aceea acestea au fost înființate în agricultură – să asigure soluțiile la problemele agriculturii românești din propriile cercetări.

În 1913, Gheorghe Ionescu Sisești a spus că agricultură și hrană depind de patru factori: pământul, apă, plantele și știință. Noi cercetătorii trebuie să găsim soluții la marile probleme.

În perioada următoare, SCDA Lovrin va veni cu soluții foarte importante legate de calitate și cercetare în domeniul tehnologiilor care ne vor ajută să arătăm lucruri extrem de valoroase care să se regăsească în preț și în competitivitate internațională. Vor fi tehnologii pe care le vom breveta și apoi dezvoltă împreună cu fermierii: vorbim în primul rând de calitatea recoltei, fiindcă sănătatea vine de la calitatea produsului nostru din agricultură.

Eu mă bucur că, aici, la Lovrin, echipa și conducerea stațiunii colaborează foarte bine cu USAMVB unde am fost și eu profesor. În plus, dorim să dezvoltăm și colaborarea cu marile companii, că parteneri în ameliorare și tehnologii.

SCDA Lovrin este o statiune extrem de complexă. Mă bucur că aici există un grup de cercetători extraordinari, conduși de domnul conferențiar Marinel Horablaga, care ne dau speranța că pot duce mai departe tradiția cercetării la grâu, porumb, ovăz, răpită, dar și la celelalte plante și pentru perfecționarea tehnologiilor agricole”

Prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României, a arătat colaborarea excelentă între SCDA Lovrin și USAMVB și că triada educație, cercetare și mediu socio-economic funcționează foarte bine. De asemenea, el l-a felicitat pe conf. univ. dr. Marinel Horablaga că a reușit să dezvolte mult SCDA Lovrin și că astfel coordonează cu succes o echipă foarte bună de cercetători.

”Constat că la fiecare ediție a Zilei câmpului totul este făcut cu și mai mare profesionalism. USAMVB își dorește un asemenea partener foarte bun și mă bucur că suntem în acest parteneriat. Triada educație, cercetare și mediul socio-economic funcționează excelent, la SCDA Lovrin și va felicit pentru susținerea pe care o arătați universității și cercetării. Va felicit și îmi doresc să continue parteneriatul între educație și cercetare.

Așa cum bine a spus domnul profesor Tabără, există o foarte bună colaborare între USAMVB și SCDA Lovrin. La noi în universitate, studiază studenți din 30 de țări și aici, la eveniment, sunt prezenți studenți din șase țări. Le- au plăcut foarte mult ceace au descoperit la Lovrin în câmp.

Aș vrea să văd tot mai mulți colegi care, pe lângă ceea ce fac în facultăți, vin să își consolideze partea de pregătire și cercetare aici la SCDA Lovrin. Este foarte important că SCDA Lovrin să își fundamenteze cercetarea pe un patrimoniu juridic stabil, iar lucrurile merg într- o direcție pozitivă și mă bucur. Îl felicit pe conf. Marinel Horablaga și pe întreaga echipă de cercetători”.

De asemenea, Darius Georgiu, vicepresedinte al Camerei de Comerț Industrie și Agricultură (CCIA) Timișoara, prezent că invitat la manifestare, a spus că pe viitor dorește o colaborare tot mai intensă dintre CCIAT și SCDA Lovrin, unde se vede clar amprenta unui management foarte bun.

”Vă transmit salutul celor peste 600 de membri ai CCIA Timișoara. Mulți dintre dumneavoastră, cei prezenți aici, la Ziua câmpului, sunteți parteneri cu noi și membri în CCIAT.

Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timișoara are drept de inițiativa legislativă și suntem o instituție extrem de dinamică, iar în următorii ani se va simți puternic și în mediul de afaceri. Veți vedea un dinamism deosebit de acum înainte.

Văd de la an la an cum SCDA Lovrin se dezvoltă tot mai mult și ne bucură. Pentru noi, timisenii, SCDA Lovrin este numărul unu și are loc în inima noastră și ne dorim să crească tot mai mult și să organizăm împreună manifestări tot mai frumoase.

Se vede clar amprenta unui manager foarte bun, care este domnul conf.univ.dr. Marinel Horablaga. Este evidentă colaborarea foarte bună a SCDA Lovrin cu USAMVB și cu ASAS, condusă de prof. Tabăra. Sperăm să se vadă și colaborarea cu CCIAT pe viitor. Va urez succes”

Conf. univ. dr. Marinel Horablaga, directorul SCDA Lovrin, a atras atenția că instituția de cercetare pe care el o conduce luptă pentru siguranța alimentară a românilor, mizând pe calitatea produselor, dar și pe performanță și competitivitate.

”Suntem o instituție de cercetare și tot ceea ce înseamnă planuri acestea sunt în concordanță cu ceea ce își dorește guvernul României și ASAS. E ceea ce credem că este cel mai bine pentru fermieri și pentru români în general: să avem o siguranță și o securitate alimentară asigurate, fiindcă vremurile se tulbură foarte ușor și noi trebuie să fim pregătiți.

O instituție de cercetare cum este SCDA Lovrin trebuie să aibă un plan pe o perioada lungă de timp. Întotdeauna trebuie să vină cu ceva nou. Nu te poți limita la un soi pe care l-ai scos, fiindcă în 4-5 ani ești depășit, vin alții cu alte soiuri mai bune. Provocarea în cercetare este să te bați pe ține. Să îți depășești soiurile proprii. Atunci ești performant, iar dacă le depășești și pe ale celorlalți ești și competitiv. Este ceea ce facem și noi la SCDA Lovrin”.

Comentarii

comentarii